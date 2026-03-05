충북교육청 장학관, 화장실 불법촬영 '현행범'으로 체포

큰사진보기 ▲충북도교육청 전경 ⓒ 충북도교육청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

식당 화장실에 불법 카메라를 설치한 충북도교육청 소속 장학관이 현행범으로 체포돼 충격을 주고 있다.5일 청주상당경찰서는 지난달 충북교육청 모 부서 송별회가 열리던 식당 화장실에 불법 카메라를 설치한 혐의로 A 장학관을 검거해 조사중이라고 밝혔다.경찰에 따르면 불법 카메라를 발견한 손님의 신고를 받고 출동해 CCTV 영상을 토대로 A 장학관을 현행범으로 체포했다.충북인뉴스 취재결과 A 장학관은 지난 3월 1일자로 B부서로 발령을 받은 것으로 나타났다.그가 인사 발령을 받은 B 부서는 교육청의 요직 중의 요직으로 꼽힌다.지난달 25일 마련된 회식자리는 A 장학관을 포함해 인사이동을 하는 교원들에 대한 송별행사를 진행하기 위해 마련됐다.A장학관은 이날 식당에 불법 카메라를 설치하고, 손님들의 신체를 촬영한 혐의를 받고 있다.충북교육청에 따르면 A장학관은 사고 발생 하루 뒤인 지난달 26일 충북교육청에 현행범으로 체포된 사실을 신고했다.충북도교육청은 A장학관을 바로 직위해제 조치를 취하고 발령을 취소했다.경찰은 A장학관의 휴대전화를 포렌식 하는 등 범죄 경위를 조사하고 있다.