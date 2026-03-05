화성시여성가족청소년재단, 2026년 인권경영 실천 본격화... 지속가능 조직문화 목표

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시여성가족청소년재단이 인권경영 강화를 위한 중장기 계획을 마련하고, 실질적인 인권 보호 활동을 확대한다.재단은 2026년까지의 인권경영 추진계획을 수립해 임직원과 이해관계자의 인권 존중을 조직문화에 정착시키고, 인권 리스크 관리 체계도 강화할 방침이다. 이를 통해 시민 중심의 공공서비스 품질을 높이는 데 기여한다는 목표다.올해는 각 부서의 특성을 반영한 직무별 맞춤형 인권교육을 확대해 현장에서 발생할 수 있는 다양한 인권 이슈에 대한 이해도를 높이고, 임직원의 인권 감수성을 강화한다. 여성, 가족, 청소년, 스포츠 등 다양한 사업 분야별로 교육이 진행된다.또한 QR코드를 활용한 신고 시스템을 도입해 접근성을 높이고, 부서별 인권지킴이 운영, 모든 계약 대상에 대한 인권서약서 징구 등 인권경영 체계 고도화 방안도 추진된다.염미연 대표이사는 "인권경영은 공공기관이 시민에게 신뢰받기 위한 중요한 가치"라며, 앞으로도 인권을 기반으로 한 책임 있는 경영을 통해 시민이 체감할 수 있는 서비스 품질 향상과 건강한 조직문화를 만들어 나가겠다고 밝혔다.재단은 이번 계획에 따라 인권경영 실천을 지속적으로 추진할 예정이다.