과천경마장 유치, 왜 지방선거 '핫템'이 됐나

정부가 주택공급대책에 따라 과천경마장 이전 계획안을 발표한 가운데, 6.3 지방선거 뜨거운 이슈로 과천경마장 유치 경쟁이 떠올랐다. 화성특례시는 진석범 화성특례시장 예비후보자가 지난 2월 5일 기자회견장에서 경마장 유치 계획을 선 발표한 데 이어 정명근 화성특례시장도 2월 27일 화옹지구에 경마장을 유치하겠다고 선포했다.과천경마장 이전 유치는 화성시 뿐만 아니라, 고양시, 안산시, 시흥시, 포천과 파주시 등 경기도권 내 타 지자체에서도 줄줄이 유치전에 가세하고 있다. 지방에서는 제주도와 경북 영천시, 전북 김제와 익산, 전남 담양군 순창군에서도 경마장 유치를 밝혔다.많은 지자체가 유치 경쟁에 나선 이유는 연간 1500억 원 이상 되는 레저세와 약 3천 명의 직간접 일자리 창출, 주변 도로 및 교통망 조기 확충, 관광객 유입과 지역상권 활성화 등의 기대 효과 때문이다.경마 매출에 따른 레저세는 전국 기준 연간 4000억에서 5000억 원 규모이며 과천에 귀속되는 재정보전금은 약 500억 원 수준으로 알려져있다.지자체의 열띤 유치 경쟁과는 별개로 현실은 녹록치 않다. 우선 과천시민과 과천 경마장 노조 모두 경마장 이전을 반대하며 계획 철회를 주장하고 있는 상황이다. 화성특례시 또한 현행법상으로는 경마공원 유치가 불가하다.화성특례시가 이전 장소로 내세운 '화옹지구'는 농업 목적으로 조성된 간척지로서 공유수면법, 농지법, 간척지법 등에 따라 유흥 레저시설인 경마장 설치가 불가능하다. 이에 화성시는 향후 특별법 제정 추진 등을 통해 유치 계획을 본격화해 간다는 취지다.지역 환경단체에서도 반대 입장을 표명하고 나섰다.화성환경운동연합은 5일 성명서를 통해 '습지를 걸고 도박하는 행정을 강력히 규탄한다'고 밝혔다.화성환경운동연합은 "경마공원 유치는 '성장'이 아니라 사행산업을 통한 단기적 개발 논리를 생태자산 위에 강요하는 퇴행적 정책"이며 "'연 550억 세수' 주장은 시민을 기만하는 숫자놀음"에 불과하다고 지적했다.이어 화옹지구는 개발 대상이 아닌, 국가가 보호하기로 한 습지를 포함한 곳이라고 강조했다. 화옹지구 인근 매향리 갯벌과, 화성습지는 2022년 해양수산부가 지정한 국기 습지보호구역이며 전 세계적인 멸종위기종 철새가 사는 공간으로 국제적 생태 거점이다.화성환경운동연합은 서울경마공원 화옹지구 이전 공식화 철회, 습지보호구역과 충돌하는 모든 행정 절차 중단, 시민 동의 없는 일방적 개발 추진을 즉각 멈출 것을 요구했다.