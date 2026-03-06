결혼하면 왕창 뜯어가요... 웃음이 꺼낸 삶의 고백

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

복지관에서 '내 인생 풀면 책 한 권'이라는 어르신 글쓰기 수업을 합니다. 수업에서 있던 일을 기록해요.

글을 쓴다는 것

"집에 있으면 심심하니까, 누구라도 만날까 싶어서 나와봤다, 이것도 나라가 제공하는 복지니까 최대한 누리고 싶다. 라고 하셔도 너무 괜찮습니다."

"선생님 말대로 그냥 운동하려고 나와요. 집에 있으면 우울하니까. 복지를 누려야지 한 적은 없는데 듣고 보니 그 말도 맞네요."

"통증이 없어질 날을 기다립니다. 안 없어질 거라는 거 알면서도 기다리게 됩니다."

