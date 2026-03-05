"미국의 이란 침공 규탄, 전쟁을 부르는 한미연합훈련 중단"

광주평화연대가 5일 오후 2시 5.18민주광장에서 미국의 이란 침공을 규탄하고 상반기 한미연합훈련 중단을 촉구하는 기자회견을 열었다.
류봉식 광주진보연대 상임대표는 "불과 하루 전까지 협상을 진행하던 미국이 이스라엘과 함께 어떠한 명분도 없이 국제법도 무시한 채 이란 공습에 나섰다", "초등학교에도 폭격을 퍼부어서 백수십 명의 무고한 어린이들까지 목숨을 잃었다. 현재까지 일주일 가까이 살육과 파괴가 이어지고 있는 상황이다"라며 미국의 침략 행위를 규탄했다.
이어 "미국 대통령 트럼프는 북과 대화를 하고 싶다고 줄곧 이야기하지만 오랜 기간 이어온 대북 제재를 유지하고 있고, 일본까지 끌어들여 북과 중국을 압박해 전쟁 위기를 고조시키는 전쟁 연습을 멈추지 않고 있다. 트럼프의 대화 제의에서는 그 어떤 진정성도 느낄 수가 없다"라면서 "한반도 전쟁을 부르는 한미연합훈련 '자유의 방패'를 즉각 중단할 것을 광주 시민사회의 뜻을 모아 강력히 주장한다"라고 하였다.
발언에 이어 기자회견문 낭독이 있었다. 광주평화연대는 기자회견문에서 "현재 남북이 적대적 관계에 있는 상황에서 북에 대한 선제타격과 지도부 제거 작전이 포함된 '자유의 방패' 훈련은 자칫 군사적 충돌을 일으킬 수 있다. 얼마 전 서해에서도 미국과 중국의 전투기가 대치하는 위험한 상황이 벌어졌다"라면서 "미국이 진심으로 북미 대화를 원한다면 한미연합군사훈련부터 중단해야 한다"라고 주장했다.
아래는 기자회견문 전문이다.
|미국의 이란 침공을 규탄하며, 한미연합군사훈련 중단을 촉구한다!
마두로 베네수엘라 대통령 체포 충격이 채 가시기도 전에, 트럼프는 이란 하메네이 최고 지도자를 폭격으로 암살하였다. 특히 초등학교에 폭탄이 떨어져 어린 여학생 165명이 희생된 비극적인 사건도 발생하였다.
미국은 핵무기 개발 차단을 침공의 명분으로 삼고 있지만, 진짜 목적은 친미 정권교체로 중동에 대한 패권을 강화하고, 세계 5위 석유자원을 손에 넣기 위해서다.
그러나 단기전으로 전쟁을 끝내려던 트럼프의 구상은 중동 미군기지 27곳과 항공모함까지 타격하는 이란의 강력한 저항 앞에 흔들리고 있다. 이란 정부는 하메네이의 시신을 테헤란 기도광장에 안치하겠다는 계획도 발표했다,
또한 프랑스가 지중해에 항공모함을 배치하고, 사우디 등 중동 국가들도 참전여부를 논의하면서 전쟁은 더 복잡하게 변하고 있다.
전쟁이 길어지면 중동 뿐 아니라 전 세계가 정신적, 경제적 고통을 받게 된다.
특히 미국은 한국 등 동맹국에 무기지원과 파병 요청을 할 수도 있다.
중동 에너지 의존도가 세계 최고인 우리나라는 호르무즈 해협 봉쇄로 휘발유 가격이 오르고, 주식은 떨어지는 등 외부충격에 취약한 한국경제의 문제점이 드러나고 있다.
무리한 전쟁으로 무너져가는 제국의 패권을 지키려는 트럼프의 과욕이 세계와 우리나라를 위험에 빠뜨리게 해서는 안된다.
그리고 현재 남북이 적대적 관계에 있는 상황에서 북에 대한 선제타격과 지도부 제거작전이 포함된 '자유의 방패훈련'은 자칫 군사적 충돌을 일으킬 수 있다.
얼마 전 서해에서도 미국과 중국의 전투기가 대치하는 위험한 상황이 벌어졌다.
미국이 진심으로 북미대화를 원한다면 한미연합군사훈련부터 중단해야 한다.
그리고 이재명 정부는 국민의 안전과 국가주권을 위해 미국에게 훈련중단을 요구하길 바란다.
- 국제법 무시하고, 평화를 파괴하는 트럼프를 규탄한다!
- 미국은 이란 침공을 즉각 중단하라!
- 한반도 위기 부르는 한미연합군사훈련 중단하라!
2026년 3월 5일
광 주 평 화 연 대