일본에서 자란 아들, 한국으로 유학 가다

아들의 대학 입학식

버스 노선, 환승도 스마트폰만 있으면 척척 해 내는 아들

둘째 아들이 한국 대학에 입학했다. 나는 24년 전 한국을 떠나 일본으로 유학 왔다. 낯선 언어, 낯선 문화, 어설픈 발음으로 더듬거리던 나의 스무 살. 그리고 지금, 내가 낳은 아이를 다시 대한민국으로 유학 보내고 있다. 인생은 이렇게 돌고 도는 걸까. 마음이 참 묘하다.아들은 일본에서 태어나 초중고를 모두 일본에서 다녔다. 일본어가 모국어이고, 친구도 추억도 모두 일본에 있다. 원래는 음악을 했기에 일본에서 음대 진학을 준비했다. 하지만 현실적인 벽이 있었다. 한국 남자라면 언젠가 가야 할 군 복무 문제.일본 대학은 군 입대를 이유로 한 휴학이 사실상 어렵고, 휴학하더라도 학비를 계속 내야 한다는 부담이 있었다. 그뿐만 아니라 "과연 음악을 직업으로 삼아도 될까"라는 스스로의 질문도 컸다. 긴 고민 끝에 아이는 한국 대학 진학이라는 쉽지 않은 선택을 했다.아들은 한국 국적이지만, 언어는 일본어가 더 편하다. 한국 대학에 가기 위해 한국어능력시험을 준비하며 1년 넘게 한국어를 공부했다. 집에서는 한국어를 썼지만, 학문 언어로서의 한국어는 또 다른 세계였다. 문법과 어휘, 쓰기 연습, 듣기 시험을 준비하며 힘들어하는 모습을 지켜보는 것은 엄마로서 쉽지 않은 일이었다.그렇게 네 군데 대학에 원서를 넣었고, 감사하게도 한 곳에서 합격 통지를 받았다. 그 한 장의 합격증은 아이의 노력에 대한 보상이었고, 동시에 또 다른 시작이었다.캐리어에 아이의 짐을 싸며 24년 전의 내가 떠올랐다. 일본어가 잘 들리지 않아 고개만 끄덕이던 나. 전철 노선도를 읽지 못해 몇 번이나 길을 헤매던 날들. 은행 계좌 하나 만드는 것도 전쟁 같았던 시간들. 한국에서 같은 경험을 하게 될 아들을 생각하니 걱정이 앞섰다. 하지만 세상은 변했다.나는 사전을 들고 다녔지만, 아이는 번역 앱을 켠다. 나는 지도를 보며 택시를 잡았지만, 아이는 스마트폰으로 호출한다. 나는 국제전화를 기다렸지만, 아이는 영상통화를 한다. 길을 헤매던 엄마와 달리, 아들은 능숙하게 휴대폰으로 택시를 부르고 온라인으로 생필품을 주문한다. "역시 요즘 아이들은 다르구나" 싶으면서도, 시대의 변화가 새삼 실감 났다.첫째를 먼저 한국에 유학 보냈을 때를 기억한다. 처음 몇 달은 모든 것이 새롭고 신났다. 하지만 시간이 지나자 일본과는 다른 말투, 관계 맺기 방식, 정서적 거리감 때문에 힘들어했다. '같은 한국인인데 왜 이렇게 다를까.'일본에서 자란 한국 아이들에게 한국은 익숙하면서도 낯선 나라다. 언어는 통하지만, 뉘앙스는 다르고, 문화는 비슷하지만 결이 다르다. 둘째 역시 그 과정을 겪게 되겠지. 설렘과 외로움, 기대와 혼란이 교차하는 시간들.나는 걱정 많은 엄마다. 혹시나 상처받지 않을까, 혹시나 외롭지 않을까 마음이 앞선다. 하지만 동시에 믿고 싶다. 일본에서 자랐지만 한국인의 피가 흐르고, 스스로 선택한 길을 향해 한 걸음 내디딘 아이의 용기를. 낯선 곳에서 살아낸 시간은 결국 사람을 단단하게 만든다는 걸 나는 알고 있다. 24년 전의 내가 그랬듯이.부디 작은 아들이 잘 적응하길. 그리고 언젠가 '엄마, 나 이제 한국 사람 다 됐어'라며 웃으며 말하길. 나는 오늘도 일본에서, 한국으로 떠난 아들의 하루를 응원한다.