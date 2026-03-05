민형배 "영암·해남에 3GW 햇빛 기본소득 마을 조성"

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산을)이 5일 한국에너지공과대학교(KENTECH) 국제회의실에서 열린‘농어민 에너지 사업·기술 워크숍(3GW급)’에 참석해 영암·해남 지역을 출발점으로 3GW 규모 주민주도형 햇빛 발전 프로젝트를 추진한다고 공식 발표하고 있다. ⓒ 민형배 의원 측 관련사진보기

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주광역시 광산을)은 5일 영암·해남 지역을 출발점으로 3GW 규모 주민주도형 햇빛 발전 프로젝트를 추진한다고 공식 발표했다.민 의원은 이날 한국에너지공과대학교(KENTECH) 국제회의실에서 열린 '농어민 에너지 사업·기술 워크숍(3GW급)'에서 "영암·해남 지역 농어민 협동조합 주도의 '햇빛 기본소득마을' 모델을 조성하고 이를 전남·광주 전역으로 확산하겠다"고 밝혔다.이 사업은 영암·해남 지역의 염해지구, 유휴부지, 수상태양광 가능 부지 등을 활용해 단계적으로 총 3GW 규모 재생에너지 단지를 조성하고, 주민이 협동조합 조합원으로 참여해 발전 수익을 직접 배당받는 구조다.발전 수익의 지역 환류, 농어민 안정적 소득 확보, 마을기금 조성, 재생에너지 갈등 완화, 농어촌 RE100 기반 구축 등의 효과가 기대된다.특히 신안군 '햇빛연금' 모델을 넘어서는 대규모 산업형 협동조합 재생에너지 모델로 추진된다.이 프로젝트의 안정적 운영을 위한 핵심 플랫폼은 '전남광주전력공사'다.전남광주전력공사는 재생에너지 생산·저장·운영·거래 통합 지원, ESS(에너지저장장치) 및 분산형 전력망 구축, MVDC(중전압 직류) 기반 차세대 전력망 실증, PPA(직접 전력구매계약) 등 전력 직거래 지원, 발전 수익의 투명한 정산 및 지역 환류 관리 등의 기능을 수행한다.민 의원은 "전남은 대한민국 최대 재생에너지 생산지이지만 발전 수익이 지역에 충분히 남지 않았다"며 "발전소만 남는 구조를 넘어 주민이 주인이 되는 햇빛혁명을 시작해야 한다"고 말했다.이어 "전남광주전력공사는 한전을 대체하는 기관이 아니라 주민이 주인이 되는 에너지 사업을 제도적으로 뒷받침하는 플랫폼"이라며 "전남은 더 이상 전기를 생산만 하는 지역이 아니라 에너지로 소득을 만드는 지역으로 전환해야 한다"고 말했다.