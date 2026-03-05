전차선 없는 울산도시철도 1호선, 현대로템과 9편성 제작 체결

큰사진보기 ▲2024년 4월 17일 장생포 울산항역에서 시범운행한 태화강역~장생포간 수소트램 ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

전국 광역시 중 도시철도나 지하철이 없는 유일한 도시인 울산에 세계 최초 수소연료로 움직이는 울산도시철도 1호선이 올 하반기부터 본격적인 공사에 착수해 오는 2029년 말 개통될 예정이다.총사업비 3814억 원 규모로 상반기 중 실시설계를 완료할 예정인 수소전기트램은 9편성이 투입된다. 제원은 1편성당 5모듈로 너비 2.65m, 높이 4m, 길이 35m 규모이다. 승차정원은 245명(최대 인원 305명), 운행 최고 속도는 시속 60㎞이다.이번에 도입되는 수소전기트램은 1회 충전 시 200km 이상 주행이 가능하며, 회전 가능한 최신 대차 기술을 적용해 궤도와의 마찰 소음을 획기적으로 줄였다.핵심 기술인 수소연료전지는 전기 생산 과정에서 이산화탄소 등 오염물질을 전혀 배출하지 않으며, 공기 중 미세먼지 정화 효과를 통해 대기질 개선에도 크게 기여할 것으로 기대된다.울산시 관계자는 "이번 수소트램은 주행 과정에서 이산화탄소와 미세먼지를 배출하지 않고 소음이 적어, 산업도시 이미지가 강한 울산이 친환경·저탄소 도시로 전환하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.또 "전차선이 필요 없는 체계(시스템) 특성상 도심 경관 훼손을 줄일 수 있고, 배터리 방식 대비 주행거리와 운행 안정성이 뛰어나 시민들은 정시성이 높고 쾌적한 대중교통 서비스를 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.한편 태화강역에서 신복교차로까지 이어지는 울산도시철도 1호선 운행을 위해 울산시는 현대로템과 수소전기트램 9편성 제작을 위한 634억 원 규모의 계약을 5일 최종 체결했다.지난해 11월 입찰 공고 이후 현대로템이 단독으로 입찰에 참여했으며, 전문가 8명으로 구성된 평가위원회의 제안서 평가와 울산시의 기술·가격 협상을 거쳐 최종 선정됐다.