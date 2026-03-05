인권위, 변희수재단 설립 허가 "기갑의 돌파력에 안창호가 무너졌다"

▲고 변희수 하사의 5주기를 맞아 2월 27일 오전 서울, 충북, 대구 등 각지에서 온 20여 명의 시민, 활동가들이 대전 유성구 국립대전현충원을 찾았다. 지난 2021년 2월 27일 세상을 떠난 고 변희수 하사는 국방부로부터 뒤늦게 순직을 인정받아 2024년 6월 24일부터 국립대전현충원에 안장돼있다. ⓒ 유지영 관련사진보기