태안 해상풍력 500MW…어업피해조사 공청회 '중대 분수령'

AD

큰사진보기 ▲태안해상풍력이 추진 중인 해상풍력 사업 구상도 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 5일 신진도 수협어업인복지회관에서 어업인 단체 대표들을 대상으로 ‘어업 피해조사 절차 설명회’가 열렸다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안반도 해상에서 추진 중인 500MW급 해상풍력 발전사업이 어업피해 조사 절차에 본격 착수하면서 지역 어업계의 관심이 집중되고 있다. 태안풍력발전(주)이 추진하는 이번 사업은 충남 태안군 근흥면 인근 해상에 총 500MW(13.88MW급 36기)의 풍력발전기를 설치하는 대규모 프로젝트로, 내부 66kV 해저선로와 220kV 해상 송전선로(약 40km), 육상 154kV 송전선로 및 개폐소 등을 포함한다. 착공 후 약 3년간 공사가 진행될 예정이다.사업이 본 궤도에 오르기 위해서는 환경영향평가와 함께 '어업피해영향조사'가 핵심 관문으로 작용한다. 이에 따라 지난 2월 5일 근흥면 신진도 수협어업인복지회관에서 어업인 단체 대표들을 대상으로 '어업피해조사 절차 설명회'가 열린 데 이어 지난 2월 10일 태안문화원 아트홀에서 어업인들을 대상으로 '어업피해영향조사서 업데이트 수행 관련 공청회'가 개최될 예정이었으나 연기된 상태로 조만간 공청회가 열릴 예정이다.이번 태안 해상풍력 사업은 수축형 프로펠러형 풍력발전기 36기를 설치하는 구조다. 발전기 1기당 13.88MW급으로 총 발전용량은 500MW에 달한다. 해상 변전소에서 6kV를 220kV로 승압해 송전하며, 육상 인입 후에는 154kV 송전선로를 통해 계통에 연계된다. 육상에는 약 861㎡ 규모의 개폐소와 744㎡ 규모의 관리동이 조성된다.사업지는 근흥면 인근 해역으로, 어업활동이 활발한 수역과 일정 부분 겹치는 것으로 알려져 있다. 이 때문에 어업권 제한 여부와 피해범위 산정이 사업 추진의 최대 변수로 떠오르고 있다.어업피해조사는 '수산업법 시행규칙 제88조' 및 '수산업법 시행령 제55조'에 근거해 시행된다. 목적은 공사 시행으로 인한 어업권의 정지·제한·취소 여부를 판단하고, 평균연간어획량 및 평년수익액 등을 산정해 손실보상액을 결정하는 데 있다.조사 항목은 크게 ▲해양환경 ▲해양생태계 ▲물리조사 ▲소음·진동 분야로 구분된다.해양환경조사에서는 수질, 퇴적물 오염도, 해양생태 건강도를 확인한다. 공사 전·후의 바다 상태를 비교해 오염도 변화를 파악하기 위한 것이다. 소음·진동조사는 항타 작업 등 공사 과정과 운영 단계에서 발생하는 소음이 어류 회피나 어장 형성에 미치는 영향을 분석한다. 공중소음은 65dB(A) 이하, 수중소음은 어류 영향 기준 약 140dB 수준이 참고 기준으로 제시됐다.또한 수치시뮬레이션을 통해 해수유동 변화, 부유사 확산, 침·퇴적 변화 등을 예측한다. 이는 부유물질 확산과 퇴적환경 변화가 어업 피해의 주요 요인으로 작용할 수 있기 때문이다. 직접구간·간접구간…보상의 핵심이날 발표된 설명자료에 따르면 피해유형은 '정지·제한·취소'로 구분된다. 공사로 어업권이 직접 정지 또는 취소될 경우 '직접구간'에 해당하며, 부유사 확산이나 퇴적환경 변화 등 간접적 영향은 '간접구간'으로 분류된다.'토지보상법 제63조'에 따라 사업시행지구 밖 인근 어업에 실제 피해가 발생하면 보상이 가능하다. 다만 피해범위 안에 어업권이 존재해야 하며, 보상기준일 이전부터 유효하게 유지된 어업권이어야 한다.보상기준일은 사업인정 고시일 또는 보상계획 공고일로, 기준일 이후 신규 등록되거나 180일을 초과해 신고한 어업은 보상 대상에서 제외될 수 있다. 어업권 갱신을 하지 않았거나 실적자료를 제출하지 못할 경우 역시 보상 대상에서 제외된다.보상액은 평년수익액을 기준으로 산정된다. 평년수익액은 최근 3년 평균어획량에 평균판매단가를 곱한 뒤 평년어업경비를 공제해 계산한다.면허어업이 취소될 경우 '평년수익액 ÷ 연리(12%) + 잔존가액'이 적용되며, 정지 시에는 정지기간만큼의 평년수익액과 고정경비가 반영된다. 허가·신고어업은 취소 시 3년분 평년수익액과 잔존가액이 산정 기준이 된다.경비 항목에는 연료비, 사료비, 유지보수비, 인건비, 감가상각비, 판매관리비 등 세부 항목이 포함된다.연근해어업의 경우 조업구역이 '충청남도 연안일원'처럼 광범위하게 지정돼 있어 실제 사업지구 내 조업 여부를 확인하는 절차가 중요하다. 이를 위해 V-PASS(10톤 미만), AIS·MMSI(10톤 이상) 자료를 활용한 항적조사가 진행된다.어선위치발신장치 자료를 통해 실제 조업 위치를 확인하고, 피해범위 내 조업 여부를 객관적으로 분석한다. 이를 위해 개인정보 활용 동의 및 위임장이 요구된다.특히 앞으로 열린 어업피해영향조사서 업데이트 공청회는 기존 조사 내용을 보완·검증하는 자리로 공사 방법과 물량에 따라 피해 범위가 달라질 수 있다는 점에서, 이번 공청회는 조사 범위와 방법론을 재점검하는 공개 절차가 될 전망이다. 특히 부유물 확산과 소음·진동 영향이 주요 피해 요인으로 분석된 만큼, 이에 대한 과학적 근거와 적용 기준이 집중 논의 되었다.향후 절차는 ▲서류·현장 조사 ▲어업실태 및 평균 연간 어획량 산정 ▲피해 범위 결정 ▲감정평가 ▲보상협의 순으로 진행된다. 협의가 성립되지 않을 경우 수용재결 및 행정소송으로 이어질 수 있다.전문가들은 "해상풍력 사업은 기술보다 지역 수용성이 관건"이라며 "어업 피해 조사와 공청회는 갈등을 최소화하기 위한 제도적 장치"라고 평가한다.태안 앞바다에 들어설 500MW 해상풍력단지. 에너지 전환과 어업 생존권 사이에서 앞으로 열릴 공청회가 상생의 실마리를 찾는 계기가 되었을지 주목된다.