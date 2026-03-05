울산시, 청년들에 '인공지능 구독료' '연고팀 관람료' 지원

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 5일 시청 대회의실에서 기자회견을 열고 울산 청년 생성형 AI 구독료 지원 ,이전공공기관 취업아카데미 운영, 웰스테이(Well Stay) 지원사업 등？청년이 지역에 머무르며 성장할 수 있는 '울산 사람의 자부심' 사업 계획을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

울산시가 도시의 미래인 청년을 지원하기 위해 최신 기술 활용에 필요한 비용 부담을 덜어주는 '청년 생성형 인공지능(AI) 구독료 지원 사업(연 최대 10만 원)'을 추진한다. 또한 재직 청년에게는 '청년 재직자 슈퍼패스 이용권(바우처)(최대 50만 원)'을 통해 교육·훈련비를 지원한다.김두겸 울산시장은 5일 시청 본관 2층 대회의실에서 '청년' 분야 보고(브리핑)를 갖고 "도시의 미래인 청년 분야 사업의 목표는 울산을 '청년의 꿈이 현실이 되는 기회 도시'로 만드는 것"이라며 "청년들이 꿈을 이루기 위해 울산을 떠나는 것이 아니라, 울산에서도 끊임없이 성장하면서 꿈을 현실로 만들 수 있게 다양한 기회를 제공하겠다"며 이같이 밝혔다.김 시장은 "공공기관 취업을 준비한다면 '울산 이전공공기관 취업아카데미'를 통해 지역에 특화된 교육과 정보를 제공하겠다"며 "또, 끊임없이 성장하고자 하는 중소·중견기업 청년 재직자들에게1인당 최대 50만 원의 교육·훈련비를 지원하는 청년 재직자 슈퍼패스 바우처 사업도 추진한다"고 밝혔다.이어 "즐기는 청년을 응원하겠다"며 "축구, 농구, 야구 등 울산 연고 프로팀 경기와 문화시설 관람료를 연간 10만 원까지 지원하는 '울산 청년 스포츠·문화 패스'를 시행하고, 9월 청년 주간에 맞춰'관내 대학 연합축제'를 열어서 울산 청년들이 모두 함께 어울리는 장을 만들겠다"고 밝혔다.김 시장은 또 "진로 고민이 깊은 청년들에게는 봉사, 여행, 진로 탐색 등을 기획하고 실행하는'청년 갭이어 몰입 캠프'를 통해 본인의 적성과 가치를 찾을 기회를 제공하겠다"고 덧붙였다.김 시장은 마지막으로, "머무는 청년을 지키겠다"며 "청년에게 가장 큰 부담은 주거비인데, 울산에 취업한 중소기업 재직자들에게 월세를 최대 30만 원까지 지원하는 '울산 청년 웰스테이 지원사업'을 신규로 추진하고, 현재 150여 세대인 청년형 공공주택을 달동, 삼산동, 태화동, 방어동 등울산 전역에 664세대까지 확대하겠다"고 밝혔다.이어 "청년들이 주거, 법률, 심리 상담을 받을 수 있는 주거특화형 청년지원센터를 운영하고, 공공예식장 대관과 약 5백만 원의 결혼 준비 비용을 지원하는 '유온(U:ON) 웨딩 사업'도 시작하겠다"고 밝혔다.한편 이번 청년 사업은 민선 8기 울산시가 시민의 체감 행복과 울산 사람의 자부심을 높이기 위해 지난 2024년부터 생활 체감형 사업을 발굴해서 추진해온 '울부심 생활 플러스 사업'의 일환이다.김두겸 시장은 "올해부터는 시민 체감도를 높이기 위해 개별 사업 중심이 아니라 생애 주기에 맞는 세대별 패키지 정책으로 사업을 추진하고자 한다"며 "오늘부터 네 차례에 걸쳐 청년, 여성, 어르신, 가족을 아우르는 세대별 울부심 사업을 발표하겠다"고 말했다.