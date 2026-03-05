중고교생 50.3% '사복' 선호...청소년단체 "교복 폐지하라"

큰사진보기 ▲비싼 교복값 잡는다교육부는 이날 '민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)' 회의에서 '교복 가격 개선방안'을 발표했다. 교육부는 당장 27일부터 3월 16일까지 시도교육청과 함께 전국 중·고등학교 약 5천700곳을 상대로 '교복비 전수조사'에 나선다. 교육부는 "4대 브랜드와 소규모 업체 등 교복 사업자는 물론 유통구조, 교복 가격, 불공정행위 유형 등을 모두 분석할 것"이라며 "올해 안으로 실효성 있는 구매 제도 개선 방안을 마련할 것"이라고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

최근 중고교 교복 논란 속에서 '정작 당사자인 중고교 학생들의 의견이 무시되고 있다'라는 지적이 나오는 가운데 강원 지역 중고교생의 50.3%가 "등교할 때 사복을 선호한다"라는 조사 결과를 담은 보고서가 확인됐다.5일, <오마이뉴스>는 강원도교육청과 춘천교대가 진행한 '학생 교복비 지원 내실화 방안 연구' 보고서(2024년 6월)를 살펴봤다.이 보고서에 따르면 강원 지역 1만 1720명의 중고교생을 대상으로 '등교할 때 선호하는 복장'을 사복이 50.3%(중학교 46.5%, 고등학교 55.2%)로 가장 많았다. 이어 생활형 교복 23.9%, 정장형 교복 14.7%, 체육복 11.1% 순이었다.이에 대해 연구진은 "모든 학교급과 모든 성별에서 사복을 가장 선호했다"라고 분석했다.반면, 강원 지역 7353명의 학부모를 대상으로 한 설문에서는 '등교할 때 선호하는 복장'으로 75.7%가 생활형 교복을 꼽았다. 이어 정장형 교복 12.2%, 체육복 6.8%였다. 사복은 5.4%에 그쳤다.1768명의 중고교 교원을 대상으로 한 설문에서는 '등교할 때 선호하는 복장'으로 70.2%가 생활형 교복을 가장 많이 꼽았다. 학부모의 생각한 비슷한 수치다. 이어 사복 15.4%, 정장형 교복 12.2%, 체육복 2.2%였다.5일, 청소년인권행동 아수나로는 논평에서 "최근 교육부는 교복 가격 부담을 줄이기 위해 정장형 교복 대신 생활복이나 체육복을 정식 교복으로 채택하도록 전국 교육청에 권고하겠다고 발표했다"라면서 "그러나 이 모든 논의에서 바로 교복을 입고 하루의 절반 이상을 보내야 하는 청소년 당사자의 관점은 전혀 고려되지 않고 있다"라고 짚었다.이어 아수나로는 "단순히 정장형 교복을 생활복으로 바꾸는 것은 '조금 더 편한 제복'을 입히겠다는 미봉책에 불과하다. 중요한 것은 '입지 않을 자유'가 보장되느냐는 것"이라면서 "청소년을 시민으로 존중한다면, 청소년이 무엇을 입을지 스스로 결정하게 하면 될 일이다. 왜 굳이 '생활복'이라는 또 다른 규격을 만들어 학생들의 신체를 특정 규격안에 가두려 하는가?"라고 반문했다.그러면서 아수나로는 "중요한 것은 교복의 형태가 아니라, 교복을 강제하지 않는다는 원칙이다. 정부는 교복 착용 강제 중단과 전면 자유화를 추진하라"라고 요구했다.