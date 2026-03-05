"태양광으로 전기차 충전소 운영... 신재생에너지 확충 중요"

경기도 의왕시는 전국에서 개발제한구역(그린벨트) 비율이 가장 높은 도시다. 전체 면적의 83%나 돼 수도권임에도 시 전체가 녹지로 둘러싸여 있다 할 만큼 녹지 비율이 높고 백운호수와 왕송호수가 있어 자연환경이 빼어난 것으로도 유명하다.
이처럼 자연환경이 빼어나도 의왕시 역시 탄소중립 의무에서 예외일 수는 없다. 자연환경이 아무리 빼어나도 폭염·폭우·가뭄 등의 전 지구적인 이상기후 현상을 나 몰라라 방치할 수는 없어서다.
지구 온도를 낮추려는 국제사회 노력에 부응해 우리나라 역시 온실가스 배출량을 줄이고 흡수량을 늘려 순배출량을 '0'으로 만드는 '탄소중립'을 위해 애를 쓰고 있다. 국가 정책에 부응해 각 지방자치단체와 기업, 환경 단체 등에서 특색 있는 탄소중립 정책을 추진하고 있다.
의왕시 역시 지난 2023년부터 신재생에너지 확충, 탄소중립 실천 확산을 위한 공모사업 등 탄소중립을 위한 여러 가지 사업을 추진하고 있다.
가장 눈에 띄는 사업은 신재생에너지 확충을 위한 '분산에너지 특화지역 사업'이다.
분산에너지 특화지역은 직접 생산한 전기를 한국전력공사를 거치지 않고 필요한 곳에 공급하고, 또 판매도 할 수 있도록 한 지역을 말한다. 의왕시는 지난 2025년 11월 의왕무민공원을 분산에너지 특화지역으로 지정받았다. 의왕시처럼 분산에너지 특화지역이 있는 지방자치단체는 전라남도와 충남 서산, 경북 포항, 부산 강서구, 제주도 등이다.
분산에너지 특화지역과 관련해 의왕시 관계자는 5일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "의왕무민공원에 전기 137KW 정도를 생산할 수 있는 태양광 시설이 설치돼 있고, 그 전기로 공원 안에 있는 전기차 충전소(충전기 7기)를 운영하고 있으며, 남는 전기는 한국전력에 팔고 있다"라고 설명했다.
이어 그는 "앞으로 공공시설 등을 활용해 태양광 발전 시설을 늘려 탄소중립 실현에 최선을 다할 방침"이라고 전했다. "신재생에너지 확충은 가장 중요한 탄소중립 활동"이라고 덧붙였다.
기후 위기 취약계층 보호도 중요, 이동식 쉼터 운영
의왕시는 지난해 9월 탄소중립을 실천할 시민추진단을 꾸렸다. 탄소중립과 관련한 정책을 제안하고 포럼 등 교육 활동과 구체적인 탄소중립 활동까지 이끌 핵심 기구라는 게 의왕시 관계자 설명이다.
의왕시는 또한 기후 위기 취약계층을 보호하기 위한 '야외 근로자 이동식 쉼터(트레일러)'를 지난 2024년 만들어 왕송호수 유역을 비롯한 공원과 하천 등에서 운영하고 있다. 쉼터에는 냉난방기와 냉장고, 의자, 간이침대 등이 마련돼 있다. 필요한 에너지는 태양광 패널을 통해 생산한다. 여름철 폭염에 대비해 물놀이장(가막들공원, 아랫골공원)도 마련했는데, 이 또한 중요한 기후 위기 대응 실천 사업이다.
교육과 홍보도 핵심적인 탄소중립 정책이다. 의왕시는 지난 2022년과 2023년 탄소중립 UCC 및 사진 공모전을 개최했다. 생활 속 탄소중립 실천 문화 확산을 유도하기 위한 사업이다. 2023년에는 탄소중립 체험형 교육인 의왕 에코 캠프를 왕송호수 캠핑장 등에서 운영했다. 에코 캠프에 초등학생과 보호자 등 172명이 참여했다.
의왕시는 올해 환경 교육을 위한 찾아가는 의왕 에코학교를 운영할 계획이다. 교육 대상은 초등학교 3학년~6학년, 중학교 1학년, 사회단체 회원 등이다. 교육 내용은 탄소중립 생활 실천을 위한 체험 활동과 기후 변화 등에 대한 이론 등이다
의왕시는 또한 올해 폭염을 피할 수 있는 휴식·대피 시설도 확충할 예정이다. 경기도와 협력해 탄소중립 플랫폼도 구축한다. 올해 3월까지 앱 구축을 완료해 탄소중립 참여 시민들의 구체적인 활동을 독려하고 보상도 할 계획이라고 한다.
