주철현 '전남광주 신재생에너지공사 설립' 공약

전남광주통합특별시장 경선에 나선 더불어민주당 주철현 국회의원이 전남·광주를 대한민국 신재생에너지 중심 도시로 육성하기 위해 '전남광주 신재생에너지공사 설립'을 공약했다.
주 의원은 5일 보도자료를 통해 "전남의 바람과 햇빛, 바다에서 생산되는 전기가 시민의 소득이 되는 시대를 열겠다"며 "재생에너지 개발부터 전력 판매, 수익 환원까지 총괄하는 공공 컨트롤타워를 구축하겠다"고 밝혔다.
주 의원에 따르면 '전남광주 신재생에너지공사'는 해상풍력과 태양광, 수소, 에너지저장장치(ESS) 등 대규모 재생에너지 사업을 직접 추진하거나 민간사업에 지분 참여하는 방식으로 안정적인 수익 구조를 구축하는 공공기관으로 만든다는 계획이다.
특히 전남·광주 전역에 분산된 발전 자원을 통합 관리하고 산업단지와 데이터센터 등 대규모 전력 수요처와 연계해 장기 전력공급 체계를 구축하는 역할을 맡는다.
이를 통해 RE100 기업 유치 기반을 마련하고 재생에너지 산업 생태계를 확대한다는 구상이다.
이와 함께 공사가 확보한 수익을 활용해 ▲전기요금 감면 ▲지역화폐 지급 ▲주민 배당 등 다양한 방식으로 시민에게 환원해 실질적인 소득 정책으로 연결하는 '에너지 기본소득 제도'를 단계적으로 도입하겠다는 구상도 내놨다.
주 예비후보는 "전남형 에너지 기본소득을 총괄할 공사를 통해 풍력·태양광·수소·ESS 사업 수익을 시민에게 돌려드리겠다"며 "'전기가 곧 소득이 되는 에너지 기본소득의 중심 도시'를 만들겠다"고 했다.