주철현 '전남광주 신재생에너지공사 설립' 공약

큰사진보기 ▲전남광주특별시장 경선에 나선 더불어민주당 주철현 국회의원. ⓒ 주철현 국회의원실 관련사진보기

전남광주통합특별시장 경선에 나선 더불어민주당 주철현 국회의원이 전남·광주를 대한민국 신재생에너지 중심 도시로 육성하기 위해 '전남광주 신재생에너지공사 설립'을 공약했다.주 의원은 5일 보도자료를 통해 "전남의 바람과 햇빛, 바다에서 생산되는 전기가 시민의 소득이 되는 시대를 열겠다"며 "재생에너지 개발부터 전력 판매, 수익 환원까지 총괄하는 공공 컨트롤타워를 구축하겠다"고 밝혔다.주 의원에 따르면 '전남광주 신재생에너지공사'는 해상풍력과 태양광, 수소, 에너지저장장치(ESS) 등 대규모 재생에너지 사업을 직접 추진하거나 민간사업에 지분 참여하는 방식으로 안정적인 수익 구조를 구축하는 공공기관으로 만든다는 계획이다.특히 전남·광주 전역에 분산된 발전 자원을 통합 관리하고 산업단지와 데이터센터 등 대규모 전력 수요처와 연계해 장기 전력공급 체계를 구축하는 역할을 맡는다.이를 통해 RE100 기업 유치 기반을 마련하고 재생에너지 산업 생태계를 확대한다는 구상이다.이와 함께 공사가 확보한 수익을 활용해 ▲전기요금 감면 ▲지역화폐 지급 ▲주민 배당 등 다양한 방식으로 시민에게 환원해 실질적인 소득 정책으로 연결하는 '에너지 기본소득 제도'를 단계적으로 도입하겠다는 구상도 내놨다.주 예비후보는 "전남형 에너지 기본소득을 총괄할 공사를 통해 풍력·태양광·수소·ESS 사업 수익을 시민에게 돌려드리겠다"며 "'전기가 곧 소득이 되는 에너지 기본소득의 중심 도시'를 만들겠다"고 했다.