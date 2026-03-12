"장롱 면허"의 역설, 간호사가 부족한 게 아니라 '현장'이 지옥이다

AD

의사 인력수급 추계위원회를 통해 향후 5년간 의과대학 정원을 연 평균 668명 확대한 데 이어, 오는 2027년부터는 간호 인력 역시 간호 인력수급 추계위원회를 구성해 확대를 논의할 예정이다. 정부는 매년 "간호 인력이 부족하다"며 대학의 간호학과 정원을 늘리는 대책을 내놓는다.실제로 보건복지부에 따르면, 2023년 기준 우리나라 상급종합병원에서 간호사 1인이 담당하는 평균 환자 수는 16.3명에 달한다. 이는 OECD 평균인 6~8명의 두 배에 달하는 수치다. 그러나 상급종합병원은 오히려 사정이 나은 수준이다. 2차 병원 등에서는 더욱 열악하다는 얘기다.그러나 우리나라 간호 인력 부족 사태의 대안은 간호대학 정원 확대가 아니다. 지난해 6월 대한간호협회가 분석한 '건강보험통계'에 따르면, 2023년부터 2025년까지 신규 간호사 면허 취득자는 7만686명이었다. 그러나 이 기간 동안 전국 의료기간에서 근무하는 간호사 숫자는 25만 4566명에서 28만 3603명으로 단 2만 9천여 명만 증가했다. 7만여 명 중 4만여 명이 간호 면허를 가지고도 병원에서 근무하지 않았다는 의미다.대한간호협회는 면허를 따고도 병원을 떠난, 유휴 간호사 비중이 전체의 절반에 육박한다고 추정하고 있다. 우리는 이제 진실을 마주해야 한다. 부족한 것은 간호사의 '숫자'가 아니라, 간호사가 '사람답게 일할 수 있는 환경'이다.숫자상으로는 매년 수만 명의 신규 간호사가 쏟아져 나오지만, 정작 병동은 늘 '사람이 없다'며 아우성이다. 정부의 해결책은 늘 한결같다. 공급을 늘리면 문제가 해결될 것이라는 산술적인 접근이다. 하지만 현장의 목소리는 다르다. 간호사들이 병원을 떠나는 이유는 갈 곳이 없어서가 아니라, 그곳이 '지옥' 같아서다.밥 한 끼 제대로 먹지 못하고 화장실 갈 시간조차 아껴가며 뛰어다녀야 하는 12시간의 사투. 그 속에서 '숭고한 사명감'은 사치다. 숙련된 간호사들이 현장을 떠난 자리를 신규 간호사들이 채우지만, 교육도 제대로 받지 못한 채 실전에 투입된 그들은 몇 달을 버티지 못하고 다시 사표를 던진다. 이것이 바로 '장롱 면허'가 양산되는 악순환의 고리다.흔히 간호계의 고질적 병폐로 '태움(괴롭힘)'을 꼽는다. 하지만 현직 간호사들은 '태움보다 더 무서운 것은 나를 보호해주지 않는 시스템과 감당할 수 없는 업무량'이라고 말한다. 간호사 A씨는 "화장실 한번 못 가고 쉴틈없이 뛰어다녔는데, 고개 돌리면 아직도 할일이 태산이다"라고 토로했다.환자의 생명을 다루는 중압감 속에서 단 한 번의 실수가 치명적일 수 있다는 공포, 그리고 그 실수를 오롯이 개인의 책임으로 돌리는 병원 조직 문화가 간호사들을 벼랑 끝으로 내몬다. 3교대라는 불규칙한 삶 속에 가족과의 시간, 자신의 건강을 모두 저당 잡힌 채 일하는 이들에게 "사명감으로 버티라"는 말은 가혹한 폭력이다.간호사 이직률이 높다는 것은 단순히 병원 운영의 어려움을 넘어 환자의 안전과 직결된다. 숙련된 간호사가 떠난 자리를 메우는 미숙련 인력의 투입은 의료 사고의 위험을 높이고 간호의 질을 떨어뜨린다.미국이나 일본 등 의료 선진국들이 간호사 1인당 환자 수를 법으로 엄격히 제한하는 이유는 명확하다. 간호사가 건강해야 환자도 건강할 수 있기 때문이다. 하지만 대한민국은 여전히 '사람을 갈아 넣는' 저비용 고효율 구조에 매몰되어 있다. 간호사를 비용으로만 보는 병원 경영진의 인식과, 이를 방치하는 보건당국의 태도가 '장롱 면허'의 역설을 키우고 있다.정부는 더 이상 숫자 놀음에 매몰되어서는 안 된다. 간호대 정원을 1,000명 늘리는 것보다 중요한 것은, 지금 현장에 있는 간호사 100명이 내일도 출근하고 싶게 만드는 환경을 조성하는 것이다.적정한 간호 인력 배치 기준을 법제화하고, 야간 및 교대 근무에 대한 파격적인 보상 체계를 마련하며, 살인적인 노동 강도를 낮추어야 한다.장롱 속에 잠들어 있는 수많은 면허증은 우리 사회를 향한 침묵의 시위다. "우리는 다시 환자 곁으로 돌아가고 싶다, 다만 사람 대접을 받으며 일하고 싶을 뿐이다"라는 그들의 외침에 이제는 국가가 답해야 한다. 간호사가 행복하지 않은 병원에, 환자의 미래는 없다.