이예섬 화가, 3번째 개인전 '자작나무 그리고 쉼'

이예섬 화가가 세 번째 개인전 '자작나무 그리고 쉼'을 14일까지 서산시 원도심의 아트토픽 갤러리에서 진행 중이다.지난 1일부터 시작한 이번 전시에서 이 화가는 자작나무를 비롯해 일상의 주변에서 마주하는 자연을 담아낸 '하얀 자작나무 숲'을 비롯한 17작품으로 관객들과 만나고 있다.이 화가는 "작품 속의 소재들은 모두 특별한 게 아닌 우리가 일상에서 만나고, 접할 수 있는 것들"이라며 "늘 부족함을 알지만 묵묵한 붓질로 탄생시킨 그림들이 보는 이들에게 잠시나마 스트레스를 잊고 휴식하는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.이 화가는 한국화와 서양화를 모두 접한 특이한 이력을 가지고 있다. 이런 이유로 그의 작품은 동서양 미술의 매력을 함께 지녔다.이번 개인전은 장소와 시간을 옮겨 이어진다. 오는 4월 1일부터 30일까지는 카페 하녹에서, 그리고 6월 1일부터 30일까지는 휴암미술관 카페에서 관객들과 만날 예정이다.이예섬 화가는 "우연한 기회와 행운이 겹쳐 개인전을 세 번이나 하게 됐다"면서 "아트토픽을 비롯한 서산 지역의 작은 미술관에서 열리는 전시에 많은 분의 관심을 당부한다"고 말했다.