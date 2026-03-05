이병훈 "통합시장 출마, 반도체 기업 유치·기본소득 추진"

큰사진보기 ▲이병훈 전남·광주특별시장 선거 예비후보가 5일 전남도의회 브리핑룸에서 통합특별시 초대 단체장 선거 출마 기자회견을 갖고 있다. ⓒ 이병훈 예비후보 측 관련사진보기

이병훈 전남·광주특별시장 선거 예비후보가 5일 반도체 기업 유치와 농어촌 기본소득 전면 추진 등의 공약을 내걸며 6·3 지방선거 출사표를 던졌다.이 예비후보는 이날 오전 전남도의회 브리핑룸에서 통합특별시 초대 단체장 선거 출마 기자회견을 열고 "전남의 공간·자원 경쟁력과 광주의 인적 역량을 결합하면 국가 성장축을 구축할 수 있다"고 밝혔다.그는 "전남·광주 통합 이후 어떻게 성장하고, 그 변화가 시민의 삶을 어떻게 바꿀 것인지가 가장 중요한 과제"라며 "단순한 행정 통합이 아닌 산업과 경제 구조를 재편하는 획기적 전환이 돼야 한다"고 강조했다.이 예비후보는 "현재 전남과 광주가 인구 감소와 청년 유출, 산업 성장 둔화라는 공동의 위기에 직면해 있다"며 "인공지능(AI), 방위산업, 미래 모빌리티, 2차전지, 항공우주산업 등 첨단 신산업을 적극 육성하고 반도체 기업을 유치해 양질의 일자리를 창출하겠다"고 말했다.또 "전남 동부권, 전남 서남권, 전남 남부권, 광주 연계권, 광주 도시권 등 5대 권역 발전체계로 재편해 지역 간 협력을 강화하고 함께 성장하는 상생 구조를 만들겠다"고 약속했다.이어 "농어촌 기본소득을 확대해 소득 안전망을 더욱 두텁게 하겠다"며 "2차 공공기관 이전 시 에너지·해양·문화·관광·농수산 분야 공공기관을 전략적으로 유치해 지역의 주력 산업과 연계하겠다"고 덧붙였다.이 예비후보는 광양군수, 전남도 행정부지사, 광주시 문화경제부시장, 문화체육관광부 아시아문화중심도시 초대 추진단장, 제21대 국회의원 등을 역임했다.