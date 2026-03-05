"멈춰선 성남 깨우겠다"…김병욱 출마 선언, '이재명 원팀' 전면에

큰사진보기 ▲김병욱 성남시장 예비후보가 5일 출마를 공식 선언하며 성남정치권에 도전장을 던졌다. 그는 선언문에서 "멈춰선 도시를 다시 뛰게 하겠다"며 현 시정을 정면으로 겨냥했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"정체된 성남의 역동성을 되살려 대한민국 경제수도로 만들겠다."

AD

큰사진보기 ▲김병욱 성남시장 예비후보가 5일 출마를 공식 선언하며 성남정치권에 도전장을 던졌다. 그는 선언문에서 "멈춰선 도시를 다시 뛰게 하겠다"며 현 시정을 정면으로 겨냥했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

김병욱 성남시장 예비후보가 5일 출마를 공식 선언하며 성남정치권에 도전장을 던졌다. 그는 선언문에서 "멈춰선 도시를 다시 뛰게 하겠다"며 현 시정을 정면으로 겨냥했다.김 예비후보는 이날 "우리 성남은 세계적인 도시로 도약할 잠재력을 갖고 있지만 지난 3년 동안 행정의 비효율 속에 도시의 시간이 멈췄다"고 비판했다. 그러면서 "현상 유지에 머무는 관리자형 리더십으로는 AI 혁명 시대의 거대한 파도를 넘을 수 없다"고 강조했다.김 예비후보가 제시한 핵심 비전은 'AI 산업 중심 도시'다. 그는 판교테크노밸리를 중심으로 기술 실증, 마케팅 지원, 규제 완화까지 이어지는 산업 생태계를 구축해 "성남형 실리콘밸리 완성"을 이루겠다고 밝혔다.김 예비후보는 "기업이 기술을 실험하고 시장으로 확장하는 과정까지 성남이 책임지는 도시가 돼야 한다"며 "AI와 첨단 산업이 도시 성장의 핵심 동력이 되도록 만들겠다"고 말했다.그는 또 성남의 해묵은 과제인 원도심 재개발과 분당 신도시 재건축 문제를 강하게 언급했다.김 예비후보는 "국토부와의 소통 부재 속에 원도심 재개발과 분당 재건축이 지지부진했다"며 "능력 있고 힘 있는 시정으로 속도감 있는 주거 혁신을 추진하겠다"고 강조했다.그는 국정기획위원회 위원과 청와대 정무비서관을 지낸 경험을 언급하며 중앙정부와의 협력 역량을 강조했다. "정치적 구호가 아니라 실제 성과를 만들어내는 실사구시 행정을 펼치겠다"는 것이다.이번 출마 선언에서 가장 강하게 강조된 메시지는 '원팀'이었다. 김 예비후보는 "이번 시장 임기 4년은 이재명 정부의 국정 운영을 든든하게 뒷받침할 결정적 시간"이라며 "이재명 대통령의 실용주의 철학을 계승한 '김병욱식 실용 행정'으로 시민의 먹고사는 문제를 해결하겠다"고 말했다.이어 "성남은 대한민국 정치와 경제의 실험장이었다"며 "이재명 대통령과 함께 성남을 다시 대한민국 혁신의 중심으로 만들겠다"고 강조했다.김 예비후보는 ▲AI 산업 혁신 ▲주거 혁신 ▲교통 혁신 ▲생활 혁신 ▲교육 혁신을 핵심으로 하는 '성남 5대 이니셔티브'를 추진하겠다고 밝혔다.그러면서 "저 김병욱이 이재명 대통령과 함께 대한민국 경제수도 성남을 만들겠다. 강한 성남, 김병욱이 합니다!"라고 각오를 전하며 출마 선언을 마무리했다.