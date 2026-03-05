매월 5일, 은퇴 부부 통장에 행복 보너스가 찍힙니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲신문지로 만든 변신 모자왼쪽 위부터 시계 방향으로 도령 모자, 교황 모자, 도깨비 모자, 학사모, 해군 모자, 세프 모자로 신문지 한 장으로 가능하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲내가 만든 전통 놀이도구왼쪽부터 죽방울 놀이, 팽이, 꼬마연, 신문지로 만든 투호이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲내가 만든 전통 놀이도구왼쪽 위부터 시계 방향으로 땅따먹기에 사용하는 종이공, 비석치기, 공깃돌, 산가지, 딱지, 제기이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲실내에서 하는 땅따먹기 놀이교실에서는 모조지에 종이공으로 땅따먹기를 한다. 땅이 가장 넓은 사람이 이긴다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"선생님, 땅따먹기도 실내에서 하나요?"

"그럼요. 다 방법이 있습니다."

"그럼, 연날리기도 실내에서 가능하군요?"

"저희가 전통놀이 수업하면서 아이디어를 냈어요."

"그러셨군요. 어떻게 할지 기대됩니다."

큰사진보기 ▲실내에서 놀이할 수 있는 다양한 꼬마연연날리기는 빨대를 이용하여 입으로 불어서 날리는데 가장 멀리 날아간 사람이 이기는 놀이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲정리해둔 전통 놀이 도구서랍 한 칸을 치우고 내가 만든 전통 놀이도구를 정리해 두었다. 수업 갈 때 필요한 것을 챙겨가면 된다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.