민주당 대전시당 공관위, 6·3 지방선거 공천 작업 본격 착수

큰사진보기 ▲민주당대전시당. ⓒ 장재완 관련사진보기

AD

더불어민주당 대전광역시당 공천관리위원회가 제9회 전국동시지방선거 공천을 위한 본격적인 절차에 들어갔다. 공천관리위원회는 예비후보자 자격심사를 통과한 103명을 대상으로 5일부터 후보 공모를 진행하고, 오는 12일부터 기초단체장을 시작으로 광역·기초의원 면접 심사에 착수하기로 했다.더불어민주당 대전광역시당 공천관리위원회(위원장 원용철·이하 공관위)는 지난 4일 시당 회의실에서 1차 회의를 열고 예비후보자 자격심사 결과를 보고받은 뒤, 향후 공모 일정과 심사 기준 등을 의결했다고 5일 밝혔다.공관위에 따르면, 앞서 진행된 예비후보자 자격심사 결과, 모두 103명이 검증을 통과했다. 지역별로는 서구가 29명으로 가장 많았고, 중구와 유성구가 각각 22명, 대덕구 15명, 동구 14명 순으로 집계됐다. 광역의원 비례대표 자격심사를 마친 예비후보자는 1명이다.민주당 대전시당은 이날부터 오는 9일 오후 5시까지 온라인 시스템을 통해 공직선거 후보자 공모를 진행한다. 이번 공모를 시작으로 면접 심사와 1차 결과 발표, 재심 절차까지 순차적으로 밟아 지방선거 후보군을 압축해 나간다는 계획이다.공관위는 특히 후보가 몰린 서구청장 선거구의 경우 '조별 경선' 방식을 적용하기로 했다. 조별 경선은 5명에서 6명 이상 다수 후보가 신청할 경우 후보군을 나눠 먼저 경쟁시키는 방식으로, 후보 압축과 이른바 혁신 공천을 위한 장치라는 게 민주당 대전시당의 설명이다.후보자 면접 심사는 오는 12일부터 시작된다. 심사는 기초단체장을 먼저 진행한 뒤 광역의원, 기초의원 순으로 이어질 예정이다. 공관위는 1차 공천 심사 결과를 오는 17일이나 18일께 발표할 계획이다.또 결과 발표 이후 48시간 이내에 재심을 신청할 수 있도록 해 심사의 투명성을 높이기로 했다. 광역·기초의원 재심은 시당 재심위원회가 맡고, 기초단체장 재심은 중앙당 재심위원회가 맡아 심사의 전문성과 공정성을 확보하겠다는 방침이다.민주당 대전시당 공관위는 이번 공천 심사의 핵심 가치로 '공정'과 '신뢰'를 내세웠다. 특히 부동산 투기 등 중앙당이 정한 부적격 기준에 대해서는 예외 없이 엄격한 잣대를 적용하겠다고 밝혔다.원용철 공관위원장은 "컷오프 최소화 원칙과는 별개로, 부동산 투기 등 중앙당의 '예외 없는 부적격 기준'에 대해서는 단호하고 엄정하게 잣대를 적용할 것"이라며 "시민들의 눈높이에 부합하는 청렴한 후보, 지역 발전을 견인할 실력을 갖춘 후보를 선발해 대전 시민들의 압도적 선택을 이끌어내겠다"고 밝혔다.원 위원장은 또 "공정한 경선을 통해 경쟁력 있는 후보를 추천하는 것이 이번 공천의 가장 중요한 목표"라며, "공천 과정 전반에서 시민 눈높이에 맞는 검증을 강화하겠다"고 덧붙였다.