김경훈, 대전 중구청장 출마 선언... "중구를 혁신의 심장으로"

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 김경훈 전 대전시의회 의장이 5일 대전시의회 1층 로비에서 대전중구청장 선거 출마를 선언했따. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

국민의힘 소속 김경훈 전 대전시의회 의장이 "20년 넘게 침체의 늪에서 헤어나지 못하는 중구를 혁신의 심장으로 발전시키겠다"며 중구청장 선거 출마의 포부를 밝혔다.김 전 의장은 5일 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 6·3 전국동시지방선거 대전 중구청장 선거 출마를 공식 선언했다. 김 전 의장은 "이제 그동안의 경험과 비전을 바탕으로 우리 중구를 다시 '대전의 중심, 혁신의 심장'으로 만들기 위해 새로운 도전의 길에 나서겠다"고 밝혔다.김 전 의장은 이날 출마선언문을 통해 중구의 현실을 "20년 넘게 침체의 늪에서 헤어나지 못하고 있는 상황"이라고 진단했다. 그는 "우리 중구는 지난 100년간 대전의 실질적 중심이자 경제와 문화가 피어나고 번성했던 성장의 거점, 젊은이들이 꿈과 낭만을 즐기던 최고의 도시였다"면서도 "2000년 이후 도시의 핵심 기능이 서구로 이동하고 산업과 주거인프라는 유성구에 집중되면서 침체가 이어지고 있다"고 말했다.이어 그는 이러한 상황의 책임을 기존 구정 운영의 문제로 지적했다. 김 전 의장은 "그동안 구정 운영의 책임자들이 '구도심, 원도심'만 탓하며 현실에 안주하고 자조적 패배 의식에 젖어 그저 내어주기만 할 뿐 어느 것 하나 새롭게 채우지 못한 책임이 크다"며 "이제는 하루빨리 중구의 문제점을 정확히 진단하고 돌파구를 찾고 도시를 부흥시킬 강력한 리더십이 필요한 시점"이라고 강조했다.김 전 의장은 자신의 강점으로 의정 경험과 행정 경험, 그리고 지역 밀착성을 내세웠다. 그는 자신을 "풀뿌리 민주주의의 중심인 중구의회 의원을 시작으로 대전시의회 의원, 대전시의회 의장 등 12년간 구민과 시민의 가장 가까운 자리에서 누구보다 정직하고 성실하게 의정활동을 펼쳐온 민생 전문가"라고 소개했다.또 "대전시 정무수석으로 대전시와 중구 곳곳 실타래처럼 얽힌 난제들을 해결해 온 행정 전문가"라며 "건설회사 CEO로서 오랜 경험을 바탕으로 낙후된 중구를 획기적으로 발전시킬 현안 해결사"라고 강조했다.무엇보다 그는 "40년 넘게 대전 중구를 떠나지 않고 중구 발전과 중구민 행복만 생각해 온 중구 바라기"라며 "중구 발전을 위한 확실한 전략과 비전이 있고, 지역 현안을 신속히 해결할 행정에 정통하며, 무엇보다 중구에 대한 무한한 애정을 품고 있다는 것이야말로 '중구 전문가' 저 김경훈이 가진 가장 큰 강점"이라고 밝혔다.김 전 의장은 "저 김경훈이 이제 새롭고 강력한 리더십으로 중구를 변화와 도약의 중심으로 새롭게 일으켜 세우고, 아이부터 어르신까지 모든 세대가 행복한 새로운 '중구 시대'를 열고자 한다"고 출마에 나선 뜻을 설명했다.김 전 의장은 중구의 여건이 결코 비관적이지만은 않다면서 "중구는 최근 성심당을 중심으로 한 빵의 도시, 한화이글스·불꽃야구를 중심으로 한 야구의 도시, 원도심 맛집들을 중심으로 한 웨이팅의 도시 등 전국적으로 가장 핫한 도시로 부상하고 있다"고 말했다.여기에 보문산 체류형 관광단지 조성, 도시철도 2호선 트램 및 충청권광역철도 건설, 중촌동 제2문화예술복합단지 조성, 사정교~한밭대교 유등천 우안도로 개설, 첨단 지식산업센터 건설, 안영생활체육단지 2단계 사업 등이 추진되고 있다고 언급하며 "이러한 천금 같은 기회를 중구 발전으로 연결하고 못 하고는 바로 단체장이 어떤 비전을 가지고 얼마나 열심히 움직이느냐에 달려 있다"고 주장했다.그는 주요 공약으로 적극적인 재건축·재개발을 통한 주거환경 개선을 제시했다. 그는 "속도감 있는 사업 추진을 위해 행정업무의 신속한 처리와 민간기업의 사업 참여를 적극 독려하고, 다양한 정책적 지원을 통해 재건축·재개발 기간이 대폭 단축될 수 있도록 하겠다"고 약속했다.또 "도시철도 2호선 트램과 충청권광역철도 건설에 맞춰 정거장·역사 주변을 재정비하고 상권을 활성화해 주민들이 행복한 도시, 상인들이 웃음을 되찾는 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.김 전 의장은 중구의 큰 현안인 인구 감소 대응도 주요 과제로 내세웠다. 그는 "1990년대 초 29만 명이던 중구 인구는 2000년대 초 25만 명, 현재는 22만 명으로 꾸준히 감소하고 있다"며 "젊은이들이 다시 찾는 도시, 아이 낳고 키우기 좋은 도시, 양질의 일자리가 넘치는 도시, 어르신들이 살기 좋은 도시를 만들기 위해 획기적 인구 유입과 출산·보육 정책을 마련하겠다"고 공약했다.아울러 인구구조 변화에 맞춘 생애주기별 행정서비스 지원체계 개편, 65세 이상 어르신 일자리와 복지 강화도 약속했다.문화예술과 관광 분야에 대해서도 김 전 의장은 구체적인 구상을 밝혔다. 그는 "미술계·음악계·연극계 등 지역을 기반으로 활동하고 있는 다양한 단체와의 협업을 통해 중구의 문화예술을 일상에 접목하겠다"며 "'빵과 맛집의 도시', '레트로 여행의 성지'라는 수식어가 순간의 영화에 그치지 않고 영속성을 가지고 중구를 살찌울 수 있는 전략을 새로 세우겠다"고 말했다.아울러 "야구·배구 등 스포츠 중심도시, 보문산·오월드 등 체류형 관광도시 기반을 확고히 해 중구를 명실상부 전국 최고의 스포츠·관광도시로 만들겠다"고 밝혔다.끝으로 김 전 의장은 "전국에서 가장 도전적인 단체장, 전국에서 가장 살기 좋은 중구, 찬란한 명예와 성장판을 되찾겠다"며 "저 김경훈은 따뜻한 가슴과 뜨거운 열정이 있고, 풍부한 경험과 강력한 추진력이 있으며, 중구 발전의 원대한 목표와 비전이 있다. 중구를 바꾸는 새로운 힘, 저 김경훈을 선택해 달라"고 지지를 호소했다.