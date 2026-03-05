"민간인 사망 1천 명"... 왜 미국의 전쟁범죄는 아무도 지적하지 않나

큰사진보기 ▲4일 이란 테헤란의 공습 당한 건물. 마지드 아스가리푸르/WANA(서아시아 뉴스) ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

4일(아래 현지 시각) 미국의 인권단체인 인권활동가뉴스통신(HRANA)은 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작된 이후 사망한 민간인이 1,097명이고 부상자는 5,000명이 넘는다고 밝혔다. 단체는 또한 약 880건의 사망에 대해 검증과 분류 작업이 진행 중이라고 밝혔다.미국과 이스라엘의 계속되는 폭격으로 이란의 민간인 사상자가 급증하고 있다. 공격 첫날인 28일 이란 남부의 미납 여자 초등학교 폭격으로 어린이와 교사 160명 이상이 한꺼번에 사망했다. 지금까지 미국과 이스라엘 어느 쪽도 초등학교 폭격 사실을 인정하지 않고 있다. 그러나 4일 백악관은 미군이 초등학교를 폭격했을 가능성을 배제하지 않았다. 그러면서도 미국은 "민간인을 목표물로 삼지 않는다"라고 주장했다.그러나 초등학교 폭격과 대규모 민간인 사망은 시작에 불과했다. 지금까지 확인된 사상자 숫자는 민간인을 목표물로 삼지 않는다는 미국의 주장이 사실이 아님을 보여주고 있다. 전쟁이 시작된 지 일주일도 되지 않았는데 이미 1,000명 이상의 사망자와 5,000명 이상의 부상자가 발생했기 때문이다. 또한 언론을 통해 보도된 영상과 사진들은 이런 전역의 민간시설에 대한 무차별적인 폭격이 이뤄지고 있음을 보여주고 있다.3일 미국 중앙사령부(CENTCOM)는 보고서를 통해 전쟁 시작 후 72시간 안에 1,700개 이상의 이란 시설을 타격했다고 밝혔다. 보고서는 공격 대상에는 이란군 사령부와 통제 센터, 혁명수비대의 본부와 공군 본부, 공중 방어 체계, 탄도미사일 발사 시설, 해군 함정과 잠수함 등이 포함됐다고 밝혔다. 보고서는 어떤 민간시설에 대한 공격도 언급하지 않았다. 그러나 민간인 사상자 수는 미국과 이스라엘이 민간인에 대해서도 무차별 공격을 하고 있음을 잘 보여주고 있다.테헤란에 거주하는 살라(가명)는 BBC에 "현재 일어나고 있는 폭발과 파괴는 믿기 힘든 수준"이라면서 "하루가 한 달 같다. 폭격 양이 어마어마하다"라고 말했다. 그는 폭격이 있을 때 집 전체가 흔들렸다고 말했다. 또 다른 테헤란 주민은 "우리가 지금 겪고 있는 건 작년에 있었던 (이스라엘과 이란 간) 12일 전쟁의 경험을 넘어서는 것이다"라고 말했다. 그러나 주민들이 할 수 있는 건 운을 기대하면서 집안에서 숨죽이고 있는 것뿐이라고 BBC는 보도했다.미국과 이스라엘이 이란을 공격하면서 시작된 이번 전쟁은 정당하지 않은 전쟁이다. 국제법이 인정하는 전쟁은, 그리고 이론적으로 정당한 전쟁(just war)은 침공을 받았을 때 국가와 국민을 방어하기 위해 시작한 불가피한 전쟁이다. 그러나 미국과 이스라엘은 이란의 공격이 없었음에도 선제적(preemptive) 공격을 가했다. 그런데 선제적 공격은 반드시 무력으로 대응해야 할 위협이 없었음에도 정당하지 않은 전쟁을 시작했음을 의미한다.국제법과 정당한 전쟁 이론으로 따지면, 이스라엘과 중동 지역에 있는 미군기지에 대한 이란의 공격은 정당하다. 공격을 받은 상황에서 자국 보호를 위한 대응이기 때문이다. 물론 그렇다고 중동 국가들의 민간시설에 대한 공격이 정당화될 수는 없다.미국은 국내외 비난을 피하기 위해 이란으로부터 임박한 위협(imminent threat)이 있었다고 강조하고 있다. 그러나 임박한 위협이 무엇인지 지금까지 확실한 증거를 내놓지 못하고 있다. 이에 대해 앤디 킴 상원의원은 <폴리티코>에 "이란이 어떤 임박한 위협을 가했든 그건 미국이 중동 지역에 전례 없는 무력 증강을 했기 때문일 것"이라고 지적했다. 그러면서 현재 상황은 "(트럼프) 대통령이 하고 싶은 대로 하고 행정부가 그것을 정당화시킬 어떤 주장이든 하게 만드는 것"이라고 꼬집었다.미국과 이스라엘이 어떤 주장을 하든 국제사회의 일반적인 판단은 두 국가가 정당하지 않은 전쟁을 시작했다는 것이다. 나아가 미국과 이스라엘은 이란의 민간인과 민간시설에 대한 공격으로 결코 정당화될 수 없는 군사 작전을 계속하고 있다. 이는 곧 두 국가가 전쟁 범죄를 저지르고 있음을 의미한다.국제형사재판소의 로마규정에 따르면 민간인과 민간시설에 대한 직접적인 공격, 민간인 거주 지역과 마을 등에 대한 공격과 폭격 등은 모두 전쟁 범죄에 해당한다. 미국과 이스라엘은 전쟁 첫날부터 초등학교를 폭격해 약 160명의 민간인을 죽이는 전쟁 범죄를 저질렀다. 이 일이 크게 보도된 이유는 많은 어린이가 사망했기 때문이지만 사실 본질적인 문제는 이스라엘 또는 미국의 민간시설 폭격으로 많은 민간인이 한꺼번에 사망했다는 것이다.미국과 이스라엘이 공격 첫날 하메네이 최고지도자를 살해한 것 또한 민간인과 민간시설 공격으로 봐야 한다. 하메네이가 독재자라 해도 전투원이 아닌 이란의 합법적인 정치 지도자였고, 그가 폭격으로 사망한 곳 또한 거주지와 집무실이 있는 민간시설이었기 때문이다. 이는 하메네이와 딸, 사위, 손녀 등 4명이 함께 사망한 것을 통해서도 알 수 있다. 미국과 이스라엘은 하메네이 살해를 공식적으로 인정하며 큰 성과로 자랑했지만 외국 정치 지도자의 암살은 국제 규범에서 허용되지 않는 일이기도 하다.미국과 이스라엘이 민간인 살해와 민간시설 공격 등 전쟁 범죄를 저지르고 있음이 분명하지만 국제사회는 물론 언론조차 '전쟁 범죄'를 전혀 지적하지 않고 있다. 초등학교 공격과 관련해서는 어린이 사망에 초점을 맞춘 보도와 국제사회의 비난이 있었을 뿐이다. 유네스코는 이에 대해 "심각한 인도주의 법 위반"이라고 지적했을 뿐이다.심지어 국제사회는 대다수 전문가가 '국제법 위반'을 지적하고 있음에도 미국의 이란 공격이 국제법 위반이라는 점도 확실하게 언급하지 않고 있다. 미국과 함께 나토 동맹을 이루고 있고 미국에 압력을 줄 수 있는 유럽 국가들조차 이란의 중동 국가에 대한 공격은 비난하면서도 미국 공격의 불법성에 대해서는 직접적으로 언급하지 않고 있다. 오로지 스페인만 직접적이고 노골적으로 미국의 공격을 비난했을 뿐이다.스페인 정부는 2일 미군 전투기들이 스페인 기지를 사용하는 걸 허락하지 않는다고 공식 발표했다. 스페인 외무장관은 이란의 민주주의와 자유, 그리고 이란인들의 기본적 권리를 원하지만 미국의 공격이 유엔 헌장을 준수하지 않고 국제법을 지키지 않았다는 점을 분명히 지적했다.하루 앞선 1일 페드로 산체스 총리는 바르셀로나에서의 연설을 통해 "악의적인 정권에 반대하는 것과 동시에 국제법을 위반한 부정의하고 위험한 군사적 개입에도 반대해야 한다는 걸 기억하는 게 중요하다"며 미국의 공격을 노골적으로 지적했다. 스페인의 기지 사용 불허 결정을 비난하며 트럼프 대통령이 스페인과의 모든 무역 거래를 중단하겠다고 압박하자 페드로 산체스 총리는 보다 분명한 어조로 답했다. 그는 4일 TV 연설을 통해 이란 정권을 지지하지 않지만 "문제는 우리가 평화와 국제법을 지지하는가"라면서 미국의 이란 공격이 국제법 위반임을 재차 지적했다.국제사회가 그리고 각국 정부가 미국의 국제법 위반을 언급하지 않고, 나아가 명백한 전쟁 범죄를 저지르고 있음에도 이를 입에도 담지 않는 이유는 한 마디로 미국에 반기를 드는 게 힘들기 때문이다. 더군다나 트럼프라는 안하무인의 미국 대통령이 어떤 보복을 가할지 예측할 수 없기 때문이다. 그런데 보다 근본적으로는 자국의 이익만 생각하며 강자의 정의에 쉽게 굴복하기 때문이다. 스페인의 사례처럼 국제사회의 원칙을 기반으로 문제를 지적하는 건 충분히 가능함에도 말이다.그러나 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 민간인 사상자가 증가하고 중동 지역 전체에 전쟁이 번지는 상황에서, 그리고 전 세계가 미국의 잘못된 판단으로 막대한 피해를 입고 있는 상황에서 미국의 눈치만 보는 건 결국 공멸을 수용하는 것밖에 되지 않는다. 각국 정부가 목소리를 내지 않는다면 세계인들이 다양한 방식으로 목소리를 낼 수밖에 없다. 국제 정치가 제대로 작동하지 않고 미국이 가진 거부권과 영향력 때문에 유엔 안보리에서 미국에 전쟁과 민간인 공격 중단을 요구할 결의안조차 통과시킬 수 없는 상황에서는 더욱 그렇다.