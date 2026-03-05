또 청와대 집결 국힘 "사법 3법 통과? 이재명 독재 완성"

▲국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 5일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 현장 의원총회를 열어 "이재명 대통령이 오늘 국무회의서 사법 3법이 통과되는 의사봉 두드린다면 대한민국 무너뜨리는 망치질이 될 것이다"며 "이재명 대통령이 3대 악법에 대해 거부권 행사하지 않는다면 대한민국 국민이 이재명에 대해 거부권을 행사할 것이다"고 규탄하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기