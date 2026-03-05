"청소노동자는 비용 아니다" 강동 시민대책위, 고용안정 대책 촉구

큰사진보기 ▲강동구청 청소미화용역업체 초록환경개발(주) 부당해고 철회·고용안정·공공성 강화요구 기자회견4일 강동구청 청소미화용역업체 초록환경개발(주) 해고노동자 복직·고용안정 촉구 평화의소녀상 앞 기자회견 중인 장면 ⓒ 위정량 관련사진보기

4일 강동구 청소용역업체 초록환경개발 노동자 고용안정과 청소환경 공공성 강화를 위한 강동지역 시민대책위원회(위원장 김은식 사단법인 강동노동인권센터 이사, 아래 시민대책위원회)는 강동구청 평화의 소녀상 앞에서 기자회견을 열었다.시민대책위원회는 이날 초록환경개발(주)과 관련해 제기된 노조 조합원에 대한 표적 징계와 해고 문제 등을 언급하며 노동자 고용안정과 청소행정 공공성 강화를 촉구했다.이날 연대 발언에 나선 이영선 정의당 강동구위원회 위원장은 "시민의 꿈, 노동의 희망을 말해 온 정의당이 공공의 이름으로 일해 온 노동자들의 고용을 지키고 책임을 요구하기 위해 이 자리에 섰다"고 말했다.이어 이 위원장은 "초록환경개발 청소노동자의 고용불안 문제는 개별 업체의 문제라기보다 강동구 청소행정 구조와도 관련된 문제라고 본다"며 "공공업무를 외주화하고 책임은 업체에 맡긴 뒤 문제가 생기면 '계약 문제'로만 접근하는 행정 방식이 반복되고 있다"고 지적했다. 그러면서 "이러한 구조에 대한 논의가 필요하다"고 강조했다.이 위원장은 "청소업무는 강동구 행정과 밀접하게 연결된 공공업무"라며 "그렇다면 노동자 고용 문제 역시 공공의 책임 차원에서 논의될 필요가 있다"고 주장했다. 이어 "강동구가 업체 뒤에 숨는 방식이 아니라 보다 적극적으로 문제 해결에 나서야 한다"며 "청소노동자를 단순한 비용이 아니라 지역을 지탱해 온 노동으로 바라봐야 한다"고 말했다.그는 "해고가 가능한 용역 구조 속에서 노동자 권리가 계속 침해되고 있다"며 "강동구는 이런 구조를 유지할 것인지, 아니면 공공의 책임을 다할 것인지 선택해야 한다. 계약이 바뀔 때마다 노동자의 삶이 흔들리는 구조가 과연 정상적인가"라고 반문했다.이 위원장은 또 "필수노동자에게 고용불안이 반복되는 상황이 과연 공정하고 상식적인가"라고 물으며 "정의당은 이번 사태와 관련해 강동구의 공식 입장을 밝히고 청소행정 공공성 강화 논의를 시작할 것을 요구한다"고 촉구했다.끝으로 그는 "청소노동자 고용안정 보장은 최소한의 사회적 요구라고 생각한다"며 "시민대책위원회 발족을 계기로 문제 해결을 위한 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. 이어 "노동이 존중받는 강동, 공공성이 살아있는 강동을 만들기 위해 정의당 강동구위원회도 시민들과 연대하겠다"고 말했다.최형숙 사단법인 강동노동인권센터 센터장은 "이번 일을 계기로 강동구청이 보다 적극적으로 상황을 살펴볼 필요가 있다"며 "강동구 청소용역 구조와 관련된 문제 제기가 과거에도 이어져 왔다"고 말했다.최 센터장은 "초록환경개발에서 제기된 노조 조합원 징계와 해고 문제를 통해 시민들도 청소용역 구조에 관심을 갖게 됐다"며 "강동구가 위탁업체 관리와 청소행정 운영 방식에 대해 점검할 필요가 있다"고 주장했다.또 "시민의 세금으로 운영되는 청소용역업체에서 부당노동행위와 표적 징계, 해고가 발생하는 것은 결국 용역업체 이익을 위해 노동자만 희생되는 구조"라며 "강동구청이 직접 나서 문제를 해결해야 한다. 사태가 발생한 뒤에야 임시 수습에만 급급한 행정은 더 이상 용납할 수 없다"고 말했다.최 센터장은 "강동구청장이 직접 나서 상황을 살펴보고 해고 노동자들을 전원 복직시켜야 한다. 거리로 내몰린 청소노동자들을 즉각 업무에 복귀시키고 고용을 안정시켜야 한다"고 촉구했다.끝으로 그는 "시민들은 이 문제가 해결될 때까지 해고 노동자들의 투쟁을 더 강력히 지원할 것"이라며 "강동구 청소행정의 공공성을 위해 계속 싸워 나가겠다"고 밝혔다.한편 사측은 고용 승계와 신규 채용 등 고용과 관련한 요구에 대해 불가하다는 입장을 밝혔다. 강동구청 측은 천막 농성장이 설치된 장소가 불법 점용 지역이라며 철거 방침을 밝히고 있다. 이에 대해 시민대책위는 도로 점용 허가와 신고 절차를 통해 합법적으로 농성을 이어가겠다는 입장이다.