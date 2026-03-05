이 대통령, 사법개혁 3법·전남광주통합법·상법개정안 심의의결

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의 개회선언을 하고 있다. 2026.3.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(* 자세한 기사 이어집니다)

이재명 대통령이 5일 임시국무회의에서 법왜곡죄·재판소원·대법관증원법 등 사법개혁 3법을 심의·의결했다.아울러 전남·광주 통합 특별법과 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법개정안도 심의·의결했다.참고로 국민의힘은 이날 오전 청와대 앞에서 기자회견을 열어 사법개혁 3법에 대한 대통령 재의요구권 행사를 요구한 바 있다.