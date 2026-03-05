정치 26.03.05 11:43ㅣ최종 업데이트 26.03.05 11:43 이 대통령, 사법개혁 3법·전남광주통합법·상법개정안 심의의결 이경태(sneercool) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의 개회선언을 하고 있다. 2026.3.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 이재명 대통령이 5일 임시국무회의에서 법왜곡죄·재판소원·대법관증원법 등 사법개혁 3법을 심의·의결했다. 아울러 전남·광주 통합 특별법과 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법개정안도 심의·의결했다. 참고로 국민의힘은 이날 오전 청와대 앞에서 기자회견을 열어 사법개혁 3법에 대한 대통령 재의요구권 행사를 요구한 바 있다. AD (* 자세한 기사 이어집니다) #이재명대통령#사법개혁3법#상법개정안#전남광주통합#국무회의 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이경태 (sneercool) 내방 아이콘구독하기 2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다. 이 기자의 최신기사돌아온 대통령 "자금시장안정 100조 신속 집행"...주유소 가격 폭등, 콕 집어 언급 갤러리 오마이포토 김대식 교수 "지금 초등생은 10-15년뒤 경력 쌓을 기회도 없이 AI와 경쟁해야" 1/17 이전 다음 이전 다음 김민석 총리 "인간적 AI 위한 '오마이 휴메인 포럼' 만들자" 트리스탄 "AI의 미래는 정해지고 불가피한 게 아니라 우리의 선택에 달려" 김미경 대표 "AI로 지식격차 커질듯... 물처럼 공기처럼 공공재여야" 김성천 정책보좌관 "AI가 아니라 인간만이 할 수 있는 것이 소중하다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.