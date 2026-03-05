메뉴 건너뛰기

정치

26.03.05 11:43최종 업데이트 26.03.05 11:43

이 대통령, 사법개혁 3법·전남광주통합법·상법개정안 심의의결

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의 개회선언을 하고 있다. 2026.3.5
이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 중동 상황 대응책 논의를 위한 국무회의 개회선언을 하고 있다. 2026.3.5 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 임시국무회의에서 법왜곡죄·재판소원·대법관증원법 등 사법개혁 3법을 심의·의결했다.

아울러 전남·광주 통합 특별법과 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법개정안도 심의·의결했다.

참고로 국민의힘은 이날 오전 청와대 앞에서 기자회견을 열어 사법개혁 3법에 대한 대통령 재의요구권 행사를 요구한 바 있다.

(* 자세한 기사 이어집니다)


#이재명대통령#사법개혁3법#상법개정안#전남광주통합#국무회의

이경태 (sneercool)

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

