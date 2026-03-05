학교에 간 아이가 돌아오지 않는 세상

큰사진보기 ▲등교하는 딸 아이의 뒷모습이란의 수많은 엄마들도 학교가는 딸 아이를 배웅했을 것이다. 학교가는 뒷 모습이 마지막일 거라고 상상이나 했을까 ⓒ 장세희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

뉴스 화면 아래로 '초등학생 사망'이라는 자막이 흘렀다. 지난 2월 28일(현지시각), 이란 남부 호르모즈간 주 미나브시의 한 학교가 공습을 당했다. 수많은 학생들이 사망했다. 미국과 이란의 갈등이 격화되고 있다는 설명이 이어졌지만, 내 귀에 남은 것은 단 하나였다. "초등학생."나는 그 순간 세계 정세가 아니라 딸의 얼굴을 떠올렸다. 아침에 졸린 눈으로 식탁에 앉아 있던 모습, "다녀올게" 하고 문을 나서던 뒷모습.학교에 간 아이가 돌아오지 않는다는 상상은, 단 한 번 스쳐 지나가는 것만으로도 가슴을 짓눌렀다.나는 지금 일본에서 아이를 키우는 엄마다. 멀리 떨어진 나라의 뉴스일 뿐이라고 스스로를 설득해 보지만, 잘 되지 않는다. 왜냐하면 아이가 희생되는 순간, 그 사건은 더 이상 외교 문제가 아니기 때문이다. 그것은 곧, 어느 엄마의 일상이 무너졌다는 뜻이기 때문이다.일본은 오랫동안 '전쟁하지 않는 나라'라는 정체성을 지켜왔다. 그러나 최근 분위기는 분명히 달라지고 있다. 안보 위협을 이유로 군사력 증강을 논의하고, 핵 보유 가능성까지 거론하는 목소리도 나온다.특히 다카이치를 비롯한 일부 정치인들의 발언은 일본 사회 안에 적지 않은 파장을 남겼다. 평화헌법 아래에서 자라온 세대에게 "전쟁을 할 수 있는 나라"로의 전환은 단순한 정책 조정이 아니다. 그것은 공기의 성질이 바뀌는 일과 같다.말로는 '억지력'이라고 하지만, 엄마의 마음은 그렇게 전략적으로 움직이지 않는다.나는 한국에서 태어나 자랐고, 지금은 일본에서 아이를 키운다. 두 나라 모두 전쟁의 기억과 분단의 긴장을 경험한 공간이다. 그래서인지 국제 뉴스에 더 예민해질 수밖에 없다.강대국의 충돌, 동아시아의 군비 경쟁, 흔들리는 외교 질서. 이런 단어들은 추상적이지만, 그 끝은 언제나 구체적이다. 결국 누군가의 도시, 누군가의 학교, 누군가의 아이에게 닿는다.정치는 국가의 생존을 말한다. 그러나 엄마에게 생존은 국가가 아니라 아이 한 명이다. 학교는 안전해야 한다. 등굣길은 평범해야 한다. 아이들은 세상의 불안을 계산하지 않아도 되어야 한다.민주주의를 자임하는 나라에서조차 학교 총격과 전쟁 뉴스가 반복되는 현실을 보며, 나는 묻지 않을 수 없다. 체제가 무엇이든, 이념이 무엇이든, 최소한 아이들의 교실은 지켜져야 하는 것 아닌가.나는 국제정치 전문가도 아니고, 군사 전략을 분석할 능력도 없다. 다만 매일 아침 딸을 학교에 보내고, 오후가 되면 무사히 돌아오기를 기다리는 사람이다. 그래서 더 예민하다. 그래서 더 두렵다.일본이 어떤 길을 선택하든, 세계 정세가 어디로 흐르든, 한 가지 원칙만은 흔들리지 않았으면 한다. 아이들은 전쟁의 대상이 아니라는 것.정치가 복잡해질수록, 외교가 날카로워질수록, 우리는 더 단순한 질문으로 돌아가야 한다. "우리 아이는 안전한가?" 그 질문에 망설임 없이 "그렇다"고 답할 수 있는 세상.나는 거창한 평화 담론보다 그 대답을 원한다. 딸을 키우는 엄마로서, 그리고 변해가는 일본 사회 한가운데 서 있는 사람으로서.