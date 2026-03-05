'김성태 녹취록' 속 1313호실 검사의 엉뚱한 해명

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 기자들이 취재 과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유롭게 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲박상용 검사 ⓒ 남소연 관련사진보기

1. 언급된 피의사실 자체가 다릅니다. 대북송금 사건의 피의사실은 '북한에 준 돈이 어떤 명목이었느냐'인 것으로 이재명 전 지사에게 돈을 주었는지 여부가 아닙니다. 대북송금 수사팀 검사 누구도 '이재명 전 지사에게 돈을 주었는지' 여부를 질문한 사실이 없습니다.



2. 김성태 전 회장은 위 언급 1달여 전에 이미 대북송금 관련 자백을 했었고 그 입장이 유지되었으므로 그 외의 자백을 고민할 필요가 없습니다. 즉, 김 전 회장은 이미 2023. 1. 말경 북한에 송금한 돈이 '이재명 지사 방북대가 등의 명목'이라고 진술하였습니다. 그러므로 대북송금 사건과 관련하여서는 2023. 3.경 아직 자백하지 않은 상황을 전제로 기사 제목과 같이 발언할 수가 없는 것입니다.

"끝날 만하면 뭘 또 내놓으라 하고. 내가 은행 금고여? 있어야 내놓을 것 아니냐… 이재명이(한테) 돈 줬다고, (그런 게) 있으면 줬다고 하고 싶다."

"거짓말 아니고. X까고. 열받아 가지고. XXX들이. 검사들이 하는 짓들이, 수법들이 똑같네."

"어제 검사실에서 검사가 배상윤 회장한테 전화해보라고 해서 통화했거든."

큰사진보기 ▲김성태 전 쌍방울 회장, 서울고검 인권침해점검 TF에 피의자 신분으로 출석김성태 전 쌍방울 회장. 2026-01-08 ⓒ 이정민 관련사진보기

"안부수 그날 꼭 오라고 그래. 그 XXX 그거. XX놈 그거. 북한에 돈 줬다고 하라고 그래. 북한에 줬다고 하는게 차라리 형(량)이 싸다고 그래."

"(방)용철이(쌍방울 전 부회장), (김)태헌이(김성태 전 회장 매제, 김성태 금고지기)도 아예 모른다고 하면 안된다고. 일이라는 게 마무리를 해야지. 괜찮은 게 있으면 상의를 해서 편지를 써. 변호사를 줘."

"검찰이 이재명이 그것도 대북송금 뇌물로 기소하려고 하고 있드만."

"(박상용 검사가) 이화영씨 좀 빨리 설득하라더라."

큰사진보기 ▲박상용 검사와 이화영 전 부지사. 2025-10-14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"나도 고민무지하게 돼 임마. 사실 엄청난 도박이야. 만약에 저것들이 기소해 가지고 유죄 나오면 1년 6월 이상인데. 스타트가. 예를 들어서 지금 이화영이도 마찬가지 아녀. 오늘은 나온다고 지가 하니까. 소주라도 한 잔 먹고 가서 이야기하면 편할 판인데. 내가 변호사한테 이야기해 봤으니까."