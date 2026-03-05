메뉴 건너뛰기

사회

대전충청

26.03.05 11:51최종 업데이트 26.03.05 11:51

오성환 시장 "충남 최고 도시경쟁력 갖춘 당진시 만들겠다"

출마 기자회견 열고 재선 도전 공식화

오성환 시장 “충남 최고 도시경쟁력 갖춘 당진시 만들겠다” 오성환 당진시장이 5일 출마기자회견을 열고, 재선 도전을 공식화했다. 방관식

오성환 당진시장이 5일 출마 기자회견을 열고, 재선 도전을 공식화했다.

"충남 최고의 도시경쟁력을 갖춘 당진시를 만들겠다"고 밝힌 오 시장은 공약으로 ▲도시 정주여건이 완비된 도시 조성 ▲지역주민과 함께하는 행정 ▲항만 물류를 통한 글로벌 제조업 허브 조성 ▲제2서해안 고속도로 개설 ▲ 청년이 돌아오는 도시 조성 ▲탄소중립 선도 도시 조기 완성과 수소도시 조성 등을 제시했다.

오 시장은 임기 중 가장 큰 성과로 당진시의 인구가 증가한 것을 뽑았다.

"취임 후 인구가 7500명 정도 늘었다"고 밝힌 오 시장은 "50년 만에 인구가 17만으로 회복하는 등 상상을 초월하는 일이 벌어졌다. 지역 소멸 도시가 다시 회생한 것이 취임 후 가장 큰 성과다"고 밝혔다.

오성환 시장은 임기 중 가장 큰 성과로 당진시의 인구가 증가한 것을 뽑았다.
오성환 시장은 임기 중 가장 큰 성과로 당진시의 인구가 증가한 것을 뽑았다. ⓒ 방관식

오 시장은 "4년 전 취임했을 때 시민들과 발로 뛰는 시장이 되겠다고 약속하고, 진짜 발로 뛰어 봤다"면서 "4년 동안 7시에 출근해 대개 밤 10시에 퇴근했고, 공휴일도 없이 시장직을 수행했다. 개인 자유시간은 제로였다"고 회상했다.

이어 "행정은 아는 사람이 해야 한다. 알아야 지시를 할 수 있고, 복잡한 행정 조직을 관리할 수 있다"며 "행정을 모르면 4년 동안 일을 배우다 말 수도 있다"고 자신의 강점을 부각시켰다.

끝으로 오성환 시장은 "다시 시민의 선택을 받으면 지난 4년 동안 그랬던 것처럼 7시에 출근해 밤 10시에 퇴근하며 당진시의 발전을 위해 노력하겠다"고 약속했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#당진시#오성환시장#재선도전#인구증가

댓글
