오성환 시장 "충남 최고 도시경쟁력 갖춘 당진시 만들겠다"

오성환 당진시장이 5일 출마 기자회견을 열고, 재선 도전을 공식화했다."충남 최고의 도시경쟁력을 갖춘 당진시를 만들겠다"고 밝힌 오 시장은 공약으로 ▲도시 정주여건이 완비된 도시 조성 ▲지역주민과 함께하는 행정 ▲항만 물류를 통한 글로벌 제조업 허브 조성 ▲제2서해안 고속도로 개설 ▲ 청년이 돌아오는 도시 조성 ▲탄소중립 선도 도시 조기 완성과 수소도시 조성 등을 제시했다.오 시장은 임기 중 가장 큰 성과로 당진시의 인구가 증가한 것을 뽑았다."취임 후 인구가 7500명 정도 늘었다"고 밝힌 오 시장은 "50년 만에 인구가 17만으로 회복하는 등 상상을 초월하는 일이 벌어졌다. 지역 소멸 도시가 다시 회생한 것이 취임 후 가장 큰 성과다"고 밝혔다.오 시장은 "4년 전 취임했을 때 시민들과 발로 뛰는 시장이 되겠다고 약속하고, 진짜 발로 뛰어 봤다"면서 "4년 동안 7시에 출근해 대개 밤 10시에 퇴근했고, 공휴일도 없이 시장직을 수행했다. 개인 자유시간은 제로였다"고 회상했다.이어 "행정은 아는 사람이 해야 한다. 알아야 지시를 할 수 있고, 복잡한 행정 조직을 관리할 수 있다"며 "행정을 모르면 4년 동안 일을 배우다 말 수도 있다"고 자신의 강점을 부각시켰다.끝으로 오성환 시장은 "다시 시민의 선택을 받으면 지난 4년 동안 그랬던 것처럼 7시에 출근해 밤 10시에 퇴근하며 당진시의 발전을 위해 노력하겠다"고 약속했다.