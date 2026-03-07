여성 변호사의 성폭행 피해 공개 증언... 여운 남긴 한마디

드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.

"왜 이때나 지금이나 달라진 게 하나도 없는 같은 걸까?" (3회, 라영)

유정은 진심으로 내민 라영의 손을 잡는 용기를 내어보지만 커넥트인의 압박에 스러지고 만다.

라영은 방송을 통해 성폭력의 심각성을 알린다.

"난 결국 완전히 괜찮아지진 못했어요. 어떤 상처는 흔적도 없이 사라지지만 어떤 상처는 영원히 흉터로 남잖아요. 내가 겪은 일도 그랬어요." (5회)

"그냥 하루씩 살아가면 돼요. 어떤 날은 미워하고 어떤 날은 괴로워하면서 그러다 어느 날 문득 돌아보면 내가 그 기억을 안고 얼마나 많이 걸어 왔는지 보여요. 그러면 조금 나아져요. '상처가 완전히 낫진 않더라도 상처 입은 채로도 얼마든지 나아갈 수 있구나' 알게 되거든요." (7회)

"너 정말 신고할 수 있었어? 법정에 설 자신 있었어? 너한테 벌어진 일들 세상 사람들이 다 알게 될까 봐 사람들이 널 영원히 피해자로 보게 될까 봐 무서웠던 거잖아."(8회)

성폭력 피해자들을 돕는 세 여성 변호사의 이야기를 담은 드라마 ENA <아너: 그녀들의 법정>

덧붙이는 글 | 이 기사는 송주연 시민기자의 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.

ENA 드라마 <아너:그녀들의 법정>(이하, <아너>)의 라영(이나영)은 성폭력 피해자들을 변호하면서 이렇게 한탄한다. 20년 전 자신이 폭력을 경험했을 때와 비슷한 일들이 계속 일어나는 현상을 꼬집는 말이었다.3월 8일 세계 여성의 날을 앞두고 종영을 앞둔 <아너> 속 피해 여성들이 떠올랐다. 매년 봄마다 여성의 날을 기념하며 성평등과 폭력의 종식을 염원하지만, 세상의 변화는 크게 체감되지 않는 듯 느껴져서다. 하지만 <아너> 속 여성들은 변화의 희망을 놓지 않았다. '변하지 않는 세상' 속에 변화를 일으켜보려는 이 드라마 속 성폭력 피해자들의 모습을 들여다봤다.<아너>의 주요 소재는 성폭력 피해자들의 삶이다. 피해자들을 위한 변호만 하는 법률회사 L&J의 변호사 라영은 본인이 성폭력 피해자이기도 하다. 라영이 폭행을 당했던 그때 함께 있었던 법대 동기들 현진(이청아)과 신재(정은채)는 힘을 모아 라영을 구하지만 이 과정에서 성폭행범 제열(서현우)에게 상해를 입힌다.이후 변호사가 된 세 친구는 자신들과 비슷한 일을 겪은 다른 피해자들을 돕기로 의기투합한다. 평범한 변호사가 되어 보다 안정된 삶을 살 수도 있었지만, 이들은 피해자들이 보다 나은 삶을 살도록 돕는데 자신들의 삶을 건다. 특히, 라영은 방송에 출연해 적극적으로 성폭력의 심각성을 알리며 피해자들을 대변한다. 라영, 현진, 신재는 외상 경험을 통해 삶의 목적을 찾고, 보다 의미 있게 살아가는 일종의 '외상 후 성장'을 이뤄낸 셈이다.그리고 이들이 돕는 피해자들이 있다. 드라마 초반 이들이 변호했던 유정(박세현)은 유명 연예인에게 성폭행을 당하고 고소를 한다. 하지만, 성매매 앱 커넥트인을 이용하는 권력자들의 압박으로 거짓 진술을 한다. 법정에서 상대측 변호사가 유정에게 하는 질문들은 끔찍한 순간을 자꾸만 떠올리게 만들고 유정은 더더욱 얼어붙는다. "가자, 나랑 같이"(3회) 라고 진심을 다해 손을 내미는 라영의 손을 잡는 용기를 내보기도 하지만, 결국 압박에 목숨을 잃고 만다.또 다른 커넥트인 피해자이자 라영의 딸이기도 한 민서(전소영)는 복수의 길을 선택한다. 폭행 당시 임신을 한 라영은 자신의 과거로부터 민서를 자유롭게 해주기 위해 입양 보내지만, 민서는 입양부모의 학대에 시달린다. 이후, 계속해서 폭력과 가난에 노출되어 살아온다. 이런 민서는 낳아준 라영과 폭력을 행사한 제열, 커넥트인에 자신을 넘긴 선화(백지혜) 등 자신의 불행에 책임이 있다고 믿는 모든 이들에게 복수를 하기 위해 살아간다. 커넥트인 피해자 중 몇몇은 고통 속에 숨어 지내는 가운데, 라영이 자신이 겪은 일을 용기를 내 증언한다(10회).이 드라마 속 피해자들의 다양한 모습에 공감이 갔다. 현실에서는 피해자들이 괜찮게 살아가면 의구심을 갖기도 한다. 하지만 누군가는 상처를 통해 삶의 목적을 재설정하고, 누군가는 그 고통을 견디지 못하고 스러지기도 한다. 또 누군가는 가해자들에 대한 원망과 미움을 끌어안고 살고, 누군가는 자책하며 지내기도 한다. 이 모습 모두는 각자가 자신의 상처를 마주하고 살아가는 몸부림이다.저마다의 방식으로 피해 이후를 살아낸다고 해도 피해자들이 겪는 심리적 고통의 크기는 쉽게 작아지지 않는다. 이는 성폭력 피해자들을 위해 일하는 라영도 마찬가지다. 라영은 그 일을 겪은 지 20년이 지났지만, 현관에 잠금장치를 여러 개 설치해야 집에서 쉴 수 있고, 전기충격기를 지녀야만 외출할 수 있다. 그 당시를 떠올리는 사건이 발생하면 공황장애를 경험하기도 한다. 라영은 이런 자신의 상태에 대해 이렇게 말하기도 한다.이처럼 폭력의 상처는 오랜 시간이 지나도 트라우마 반응을 일으키곤 한다. 라영은 8회 제열이 공격해 오자 자신이 당한 일을 방송에서 공개하기로 마음먹는다. 하지만, 그 말을 꺼내기까지 라영은 식은땀을 흘리고 얼어붙고 말을 더듬는다. 이는 일종의 트라우마 반응이었다. '용기'를 낸 상황에서도 트라우마에서 오는 생리적·심리적 반응들은 있다.그렇다면 어떻게 하면 고통 속에서도 살아갈 수 있을까? 라영은 고통 속에서 자신이 어떻게 조금씩 나아갔는지 말한다.마음의 여러 미움과 분노, 그리고 슬픔 등 모든 감정을 타당하게 인정해 주면서 현재를 살아가라는 조언이었다. 이는 심리학적으로도 매우 타당한 방법이기도 하다.제열 뿐 아니라 드라마 속 가해자들은 모두 '피해자들이 입을 열지 못할 것'이라는 확신을 가지고 당당하게 행동한다. 성폭력 피해자들이 수치심으로 아무 말도 못 할 것이라고 '피해자다움 프레임'을 씌우려 한다. 제열은 커넥트인을 파헤치려는 라영을 위협하며 이렇게 말한다.하지만 가해자들이 만든 이 프레임에서 벗어난 피해자들이 하나둘 모여들면서 연대는 시작된다. 8회 라영이 자신의 상처를 공개하자, 이에 용기를 얻은 커넥트인 피해자들은 서로의 손을 잡는다.물론 이들의 연대만으로 커넥트인을 통쾌하게 깨부수지는 못한다. "끝까지 인정하지 않으면 이 또한 지나간다"(10회)고 버티는 가해자 집단은 돈과 권력으로 끊임없이 이들을 회유한다. 이에 어떤 피해자들은 중간에 싸우기를 포기하려고도 하지만, L&J 변호사들은 '포기'하는 마음마저 존중한다. 이후 피해자들은 결국 법정에서 자기의 피해사실을 증언한다.이 여성들의 연대를 여성의 날에 떠올려 본다. 세상이 만든 프레임을 벗어던지고, 서로를 있는 그대로 존중해주는 마음들을 기억하면서 하루하루 조금씩 앞으로 걸어 나갈 때 폭력의 카르텔에도 서서히 균열이 나지 않을까. 그러다 보면 라영의 말처럼 "얼마나 많이 걸어왔는지" 깨닫게 되는 날이 오게 되리라 믿는다.