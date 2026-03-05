돌아온 대통령 "자금시장안정 100조 신속 집행"...주유소 가격 폭등, 콕 집어 언급

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 5일 미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 위기 상황과 관련 "자금시장 불안을 사전에 차단하기 위해 마련된 100조 원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하고 신속하게 집행·관리해 달라"라고 주문했다.또한 "어려운 시장 환경을 악용해 매점매석이나 불합리한 폭리를 취하려는 시도에 대해 강력히 단속하고 단호히 대응할 필요가 있다"라고 강조했다.싱가포르·필리핀 순방을 마치고 귀국한 이 대통령은 이날 주재한 임시국무회의에서 "중동 지역 위기가 고조되면서 글로벌 경제 안보 환경이 많이 악화되고 있다. 세계 각국의 금융시장이 불확실성에 직면한 가운데, 에너지 수급과 수출입 불안으로 경제 산업과 민생 전반에 상당한 어려움이 예상된다"라면서 이러한 주문들을 내놨다.먼저 이 대통령은 "주식과 환율 같은 금융시장의 변동성 확대에 적극적으로 대응해야 된다"라며 "정부는 자본시장 안정과 체질 개선을 위한 정책적 노력을 가속화하고 자금시장 불안을 사전에 차단하기 위해 마련된 100조 원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하고 신속하게 집행 관리해달라"라고 말했다.특히 "이럴 때 기승을 부리는 가짜뉴스 유포, 시세교란 같은 범죄 행위도 철저하게 차단하기 바란다"라며 "국민 경제의 혼란을 조장하는 세력들에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄중하게 책임을 물어야 되겠다"라고 지적했다.중동 상황으로 유가 변동성이 높아진 틈을 타서 폭리를 취하려는 시도를 원천 차단해야 한다고도 강조했다.이 대통령은 "민생과 산업경제 전반에 걸쳐서 직접적인 영향을 미치는 에너지 수급, 가격 불안정 역시 각별하게 신경을 써야 되겠다"라며 "원유, 가스, 나프타 등에 대한 긴급 수급 안정책과 함께 중장기적으로 수입처를 다각화하는 방안을 신속하게 추진해 주시기 바란다"라고 했다.무엇보다 "매점매석이나 불합리한 폭리를 취하려는 시도에 대해 강력히 단속해야 한다"라며 "국가적 위기상황을 이용해서 다른 사람들의 고통은 아랑곳하지 않고 이익을 취득해보겠단 일들이 벌어지는 것 같다"라고 지적했다.이 대통령은 "사실 유류 공급에 관해서는 아직까지 객관적으로 심각한 차질 벌어진 것도 아닌데 갑자기 무슨 주유소 휘발유 가격 유류 가격이 폭등했다고 한다"라며 "제재 방안이 구체적으로 어떤 게 있는지 논의해보길 바란다. 실물경제에 미치는 영향을 최소화하는 노력도 기울여야 되겠다"라고 했다.중동 수출 의존도가 높은 기업이나 해운 같은 분야에 대한 신속하고 폭 넓은 정책금융 지원 필요성과 함께 중동 거주·체류 국민들의 안전을 위한 비상 철수 대책 준비도 재차 강조했다.이 대통령은 "경제 상황과 민생 부문 피해 최소화와 함께 무엇보다 시급한 과제는 국민의 안전 문제"라며 "관계당국은 주재원, 출장자, 유학생, 여행객 등 현지 체류 중인 우리 국민들을 빠짐없이 파악하고 만일의 상황에 대비한 비상 철수 대책을 이중 삼중으로 치밀하게 준비하라"라고 했다.이어 "현지 국민들의 안전을 수시로 확인하면서 필요한 경우 우방국들 간 공조를 바탕으로 신속하고 안전한 철수 계획을 수립해서 시행해야 한다"라면서 "군용기와 전세기, 육로, 교통 등 가능한 모든 수단을 총동원해야 한다. 아울러 현재 중동 해역에 있는 우리 선박과 선원의 안전에도 만전을 기해주시기 바란다"라고 당부했다.이 대통령은 "국민 여러분은 정부를 믿고 차분히 일상을 이어가시길 바란다"라고 당부했다.이와 관련 이 대통령은 "국민의 단합된 힘으로, 또 대한민국의 저력으로 지금의 이 혼란도 큰 무리 없이 잘 이겨낼 것"이라며 "넘어진 김에 쉬어간다고, 오히려 좋은 기회로 만들 수 있을 것"이라고 했다.또한 "국제정세가 상당히 불안하지만 우리 대한민국은 이보다 더한 고비도 슬기롭게 헤쳐 온 저력이 있다"라며 "정부는 다양한 가능성에 대비해서 종합적인 장단기 대응 전략을 물 샐 틈 없이 추진해나갈 것"이라고 밝혔다.