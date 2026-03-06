25년간 남편 간병한 아주머니, 말문이 막혔다

뇌졸중으로 와상환자가 된 아빠를 8년차 가족간병 하는 미혼딸입니다. 오랜 기간 병원을 돌아다니며 간병을 하고 사는 이야기를 씁니다.

"이 시간에 어딜 다녀오세요?"

"응 나 한의원 다녀왔어. 발목이랑 허리가 너무 아파서."

"치료 받고 나니 좀 괜찮으세요?"

"어 많이 좋아진 거야 지금은. 내가 이 생활을 25년을 했는데 몸이 망가지고 안 배기겠어?"

"네? 25년이요? 아저씨 쓰러지신 지 25년 되셨어요?"

"그래, 우리 올해로 25년이야~ 몰랐어?"

요양 병원엘 오니 우리보다 오랜 병원 생활을 하는 환자들이 많아서 놀랐다.

"아주머니, 잠깐만 이리 좀 와보세요."

"응 그래, 왜?"

"아빠 다리가 이렇게 멍이 들었어요, 어디 부딪힌 적도 없는데 어떻게 해요?"

"어머, 아 여기, 아마 재활하다가 근육이 놀랬거나 약간 찢어졌거나 그런 걸 거야. 우리도 그랬어. 아부지 혈전 약 드시지? 그거 드시면 조금만 저거 해도 피멍 들고 붓고 그런대. 너무 걱정하지 마. 한 1, 2주 재활 가지 말고 쉬면서 얼음찜질 해주면 가라앉아. 이제 오래되셨잖아. 은영아 이제 아부지도 예전하고 또 다르니까 너무 운동에 집착하지 말고 지금 현상 유지한다~ 생각하면서 조심조심 운동하고 그래."

"응 이거 ~ 너무 걱정하지 마, 우리도 그랬어."

"우린 더 심했어. 팔이랑 다리가 시꺼멓게 됐었어. 무리해서 그래. 조금 쉬면서 시간 지나면 괜찮아."

"은영아, 그거랑 저녁 먹어. 입에 맞을지 모르겠지만."

어느새 해가 바뀌어 3월이다. 강추위에 히터가 빵빵 돌아가던 병실이 엊그제 같은데 봄이 코앞에 왔다. 저녁을 다 먹고 나니 창가 자리 아주머니가 후다닥 들어오신다.맞다. 아주머니는 며칠 전부터 다리를 절룩거리며 아저씨가 탄 휠체어를 밀고 재활을 다니셨다.순간 나는 내 귀를 의심했다.나는 말문이 턱 막혔다. 계산을 해보니 아주머니는 40대 후반부터 쓰러진 남편을 간병하셨던 거고, 그렇다면 지금 내 나이와 별 차이가 없다. 오 맙소사.가족 간병을 하는 우리도 이제 꽉 찬 8년 차 환자다. 8년이라는 시간도 결코 짧은 시간이 아니지만 요양 병원엘 오니 우리보다 오랜 병원 생활을 하는 환자들이 많아서 놀랐다. 20년이면 흔히 사람들이 말하는 강산이 두 번 변하는 시간이다. 여기에 뒤질세라 나는 곧 강산이 한번 변한다는 10년을 코앞에 두고 있다.5년여는 스스로를 '재활 난민'이라고 표현할 정도로 이병원 저 병원들을 옮겨 다녔다(환자의 발병 일수에 따라서 입원이 가능한 '병원'과 각 환자에 따른 '입원 일수'가 정해져있다. 재활의학과 환자의 경우 메이저 상급병원의 경우 최소 2, 3주 입원이 가능하고 보통은 한 달 정도이며 다양한 검사가 가능한 종합병원도 '최대 3개월' 까지만 입원이 가능하다).발병일 기준으로 5년이 넘어가면서부터는 위급 상황에 대처가 가능한 종합병원 급에는 입원이 거의 불가능해졌다. 입원해 있는, 입원을 해야 할 병원들의 입,퇴원날짜를 조율해가며 마음을 졸이는 생활을 더 이상은 못 견디겠어서 작년부터는 오래 있을 수 있고 혹시 모를 위급 상황에 응급실이 있는 종합병원에 바로 이동이 가능한 근처의 요양 병원으로 옮겨서 간병을 해왔다. 시간이 어떻게 갔는지 모른다는 말이 이곳에서는 더욱 체감이 된다.장기간 오래 환자를 돌보며 병원생활을 하는 사람들은 이런 서사를 말하지 않아도 느낄 수 있다. 다들 비슷하기 때문이다. 자신의 개인적인 삶을 기꺼이(?) 포기를 하고 환자를 위한 삶을 사는 것. 보호자뿐만 아니라 환자를 돌보는 간병인들도 마찬가지이다. '간병인'이라는 직업을 갖고 있는 사람들의 행태를 보도한 뉴스들을 나도 모르는 바는 아니지만 적어도 내가 본 우리방 간병인분들은 거의 가족이나 마찬가지이다.병원에 오랜 시간 입원해 있다 보니 점점 찾아오지 않는 가족을 대신해 10개월이 넘게 집에 가지 못하고 한 환자를 15년간 정성껏 돌보는 여사님도 계신다. 이렇게 보면 사연 없는 인생이 어디 있을까 싶다. 모두들 각자 나름의 이유들로 지금 여기, 이곳에 있는 거라고 생각한다.오랜 기간 환자를 돌봐왔기에 알 수 있는 다양한 환자들의 증상에 간병 선배님들은 본인들의 경험을 나눠주시기도 한다.얼마 전 아빠의 왼쪽 허벅지 뒤쪽부터 오금까지 심한 피멍이 들었다. 아프면 아프다고 말을 할 수 없는 아빠의 상태도 있지만 이상 증상인 열도 나지 않았고 평소와 다른 반응이 없었기에 간병을 한 나 역시 까맣게 몰랐었다. 그 주 토요일 아침 목욕을 시키려고 아빠 몸을 뒤집다가 보게 된 것이었다.한 번도 이런 적이 없었기에 나는 심한 피멍을 보고 너무 놀라기도 했지만 가까이서 간병을 했으면서 언제, 무엇 때문에 이렇게 된 건지를 전혀 모르고 있었단 사실이 부끄러웠다. 그래서 바로 간호사에게 말도 하지 못하고 아빠 다리만 만지고 있었는데 마침 지나기 시는 25년 차 보호자 아주머니에게 SOS를 쳤다.우리 둘이 하는 얘길 주변에서 듣고 다른 보호자와 간병인들이 아빠 다리를 보러 침대 가까이 오셨다. 아빠 다리의 멍과 위치를 보고는 다들 똑같이 말씀하신다.다들 한 마디씩 해주는 말들이 어찌나 위로가 되던지. 곧바로 병실에 오신 간호사님께 아빠 다리를 보여드렸다. 오후에 담당 과장님 지시로 찍은 엑스레이상에도 별 이상은 없었다. 안타깝게 현재 입원해 있는 요양병원에는 초음파 기계가 없어 정밀 검사를 할 순 없었지만 피검사, 소변검사 모두 정상수치, 가장 중요한 염증반응인 열도 나지 않았다.우선 골절은 아닌 것 같으니 얼음찜질 2, 3일 정도 해주고 다리를 좀 높게 놔두고 당분간 재활은 안 가는 걸로 결정되었다. 그러고는 정말 2주 정도 지나니 멍도 사라지고 부어서 딴딴했던 허벅지가 말랑해지며 나아졌다.물론 명의가 있는 병원에 있으면 마음이 안심되는 건 맞다. 환자의 이상 반응들을 체크할 수 있는 최신 기계들이 구비된 좋은 병원에 있는 것도 좋겠지. 그렇지만 마음 맞는 환자, 보호자들과 한방에서 서로의 마음을 안아주며 서로의 환자를 같이 걱정해 주고 돌봐주며 지낼 수 있는 병실 안의 환경도 그에 못지않게 굉장히 중요하다고 생각한다.그날 저녁, 아빠 저녁 경관식을 연결해 달고 샤워를 하고 돌아오니 자리에 김치찌개가 한 그릇 놓여있다.매번 그렇듯이 각자 갖고 있는 다양한 재료들을 넣어서 음식을 대량으로 만드신다. 그렇게 만든 음식을 환자 수만큼 6인분으로 나누어서 돌리는 것이다(물론 환자 말고 보호자(간병인)가 먹는 거지만 말이다).저녁을 다 먹고 나면 평소와 다름없이 실없는 우스갯소리를 하면서 웃을 일을 만든다. 트로트 프로그램을 보면서 각자 좋아하는 가수의 순위를 정한다. 맛난 김치찌개를 드시고 기분이 좋아진 아주머니들은 다들 오래전 쓰러진 자기 환자들 얘기를 한다. 불쌍하고 안쓰럽지만 그래도 어쩌겠냐며 우리는 잘 먹고 잘 지내야 또 환자를 힘 있게 간병하고 또 간병인들 역시 건강해야 환자를 간병하면서 돈도 벌고 하는 거 아니겠냐며 서로를 다독였다.오랜 시간 아픈 가족의 옆에 있다 보면 우울감은 어느새 보호자와 한 몸이 된다. 이러한 우울함은 금방 사람의 마음을 좀먹는다. 어차피 상황이 바뀌는 게 아니라면 바꿀 수 있는 건 내 마음뿐인 것이다. 그리고 내 마음을 조절하고 바꿀 수 있는 것 역시 오로지 '나 자신'뿐이다. 세상을 원망하고 상황을 탓하고 누군가를 미워하는 것은 나에게 전혀 도움이 되질 않는다.환자의 이상 유무에 따라 천국과 지옥을 오가는 게 간병 일상이기는 하지만 내 마음을 어디에 놓을 건지는 나에게 달려 있다. 누군가에게는 나의 8년도 대단하다고 느끼는 것처럼 내가 본 15년 20년 된 저분들의 삶 역시 존경스럽다고 생각된다.누군가를 위해(그것이 가족이라고 할지라도) 자신의 삶을 희생하는 건 쉬운 일이 아니기에. 뿐만 아니라 간병을 하는 보호자들에게 경험을 들려주고 밥도 챙겨주는 이들. 이분들에게 내가 도움을 받은 것처럼 나 역시, 나의 경험들이 또 다른 누군가에게 도움이 되길 바라는 마음으로 이 연재 글을 쓰고 있다.