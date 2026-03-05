끝나지 않은 신규댐 반대 투쟁... 결국 감사원으로

큰사진보기 ▲지천댐·감천댐·아미천댐 댐반대 주민들과 환경단체들은 지난 4일 감사원에 신규댐 관련 감사를 청구했다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

지천댐·감천댐·아미천댐 반대 대책위 주민들과 환경단체들은 4일 정부의 신규댐 건설과 관련해 감사원에 공익감사를 청구했다.신규댐 반대 대책위 소속 주민들과 환경운동연합, 보철거를위한금강낙동강영산강 시민행동은 4일 감사원에 '신규댐 건설'과 관련한 감사청구서를 제출했다. 감사청구를 위한 서명에는 1011명이 이름을 올렸다. 감사 청구 요지는 '기후대응댐 추진의 계획체계 위반 및 효과 과다산정'이다.앞서 지난 2024년 7월 윤석열 정부는 기후위기 대응을 명분으로 14개 댐을 짓겠다고 발표했다. 이재명 정부는 지난해 신규댐 14개 가운데 7개를 취소했다. 하지만 후보지안에 불과했던 충남 청양군 지천댐은 취소되지 않았다. 청양 주민들은 5일 기준 542일째 반대 투쟁을 벌이고 있다.김명숙 지천댐반대대책위원장은 "지천댐은 윤석열 정부의 환경부에서도 주민설명회, 지역협의체 등의 행정절차를 이행하지 못해 최종 후보지에서 제외된 댐이다"라며 "이재명 정부의 기후에너지환경부에서는 오히려 공론화 절차라는 핑계로 강행하고 있다"고 지적했다.이어 "윤석열 정권에서 상위 법률에 맞지 않게 강행했던 신규댐 건설을 정권이 바뀐 국민의 정부에서는 제자리로 바로 잡을 줄 알았다"라며 감사청구를 하게된 배경을 설명했다.김 위원장은 "지천댐은 주민의견 수렴 등 댐건설관리법을 이행하지 못하는 등 행정절차를 제대로 이행하지 못해 최종후보지가 되지 못했다"라며 "공론화라는 말장난으로 댐건설을 강행하고 있다"고 성토했다.그러면서 "감사원은 철저한 조사로 주민들이 일상으로 돌아갈 수 있게 해 주기를 강력하게 요구한다"라고 밝혔다.