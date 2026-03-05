교사노조 '입당원서 접수' 효과...의원들 "입법으로 답해야"

교사노조연맹 송수연 위원장 등 5명이 지난 4일 여야 정당에 정당 입당원서를 내자, 더불어민주당 의원들이 "교사 정치기본권 보장은 더 미룰 이유가 없다. 입법으로 답해야 한다"라고 밝히고 나섰다. (관련 기사: 교사노조연맹 송수연 위원장 등 5명, 민주당·국힘에 당원 가입한 까닭
"지방선거 전에 교사의 정치기본권을 법으로 보장해야"
5일 오전, 강득구 민주당 의원은 페이스북에 올린 글에서 "어제(4일) 송수연 위원장과 교사노조연맹 임원들이 민주당과 국민의힘 당사를 직접 찾아 정당 가입 신청서를 제출했다"라면서 "교육과정도, 대입제도도, 예산도 모두 정치의 결정 속에서 만들어진다. 그런데 정작 그 정책을 수행하는 교사는 정당 가입도, 정치 참여도 금지되어 있다"라고 짚었다.
이어 강 의원은 "OECD(경제협력개발기구) 국가 가운데 교사의 정당 가입을 전면 금지한 나라는 사실상 대한민국이 유일하다. 정치기본권은 특혜가 아닌 민주시민의 기본권"이라면서 "이제 입법으로 답해야 한다. 교사 정치기본권 보장, 더 미룰 이유가 없다"라고 강조했다. 그러면서 "(오는 6월) 지방선거 전에 교사의 정치기본권을 법으로 보장해야 한다"라고 제안했다.
지난 4일 교사노조연맹 임원들이 낸 입당원서를 직접 받았던 박홍배 민주당 의원(교사·공무원 정치기본권 TF 위원)도 4일 오후 페이스북에 올린 글에서 "송수연 위원장과 교사노조연맹은 민주당에 당원 가입 원서를 전달했다. 비록 당에서 원서 접수를 하진 못하였으나, 현장의 목소리가 담긴 채찍으로 무겁고 겸허하게 받아들이고 있다"라면서 "국민주권정부는 교사와 공무원의 정치기본권 보장을 핵심 공약으로 제시했다. 교사가 교육의 본질에 충실하며 민주주의와 시민의 가치를 온전히 가르칠 수 있도록 책임을 다할 것"이라고 다짐했다.
전현희 민주당 국회의원도 지난 4일 교사노조연맹 위원장 취임식 축사에서 "우리 교사들의 정치적 기본권이 어서 보장되어서 여러분들이 마음껏 자신들의 소신을 펼칠 수 있는 제도를 만드는데 저도 앞장 설 것"이라고 약속했다.
안민석·유은혜·강민정 교육감 예비후보도 "아이들 우경화 막기 위해서라도..."
교육감 선거 예비후보들도 '교사 정치기본권 보장'을 촉구하고 나섰다.
안민석 경기교육감 예비후보는 5일 페이스북에 올린 글에서 "개구리가 깨어나는 경칩에도, 아직 교사들의 정치기본권은 겨울잠에서 깨어나지 못하고 있다"라면서 "온전한 민주주의 교육을 위해서라도 교사들의 정치기본권 보장은 필요하다. 교사정치권 지지 시민사회 원탁회의 공동대표로서 송수연 위원장과 교사노조연맹의 행동을 지지한다"라고 밝혔다.
유은혜 경기교육감 예비후보도 지난 4일 교사노조연맹 위원장 취임식 축사에서 "우리 아이들의 우경화 우려가 있는 현장을 바꿔내기 위해서 선생님들의 정치기본권 확보가 필요하다"라고 말했다.
강민정 서울교육감 예비후보도 5일 논평에서 "교사노조연맹 송수연 위원장을 비롯한 임원진이 현행법상 금지된 '정당 가입'을 선언하며 직접 가입신청서를 제출한 것은 반헌법적 굴레를 스스로 깨부수겠다는 민주주의적 저항권의 당당한 행사"라면서 "법적 책임을 감수하고서라도 교육의 본질을 지키기 위해 나선 이들의 용기는 서울교육이 나아가야 할 이정표가 될 것이다. 국회는 더 이상 눈치 보기를 중단하고 정치기본권 보장 입법 절차에 즉각 착수하라"라고 요구했다.