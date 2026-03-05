김용현, 징역 30년 선고 전날 '윤 어게인' 유튜버에 옥중 편지

큰사진보기 ▲내란 중요임무종사 혐의 등으로 징역 30년이 선고된 김용현 전 국방부 장관이 지난달 18일 유튜브 채널 '망기토TV'에 보냈다는 옥중 편지 ⓒ 유튜브 채널 '망기토TV' 관련사진보기

극우 성향 유튜브 채널이 김용현 전 국방부 장관이 작성한 것으로 보이는 편지를 받았다며 이를 공개했다.유튜브 채널 '망기토TV'는 지난 2월 24일 채널 게시글을 통해 "김용현 장관님한테 편지가 왔다. 너무 떨린다"는 내용과 함께 편지 전문을 공개했다. 해당 편지는 지난달 18일 작성된 것으로, 김 전 장관이 내란 중요임무 종사 등 혐의로 징역 30년을 선고받기 하루 전날이다. 극우 세력을 결집하고자 내란 정국과 윤석열씨 탄핵 이후에도 옥중 편지를 여러 차례 써온 김 전 장관의 행보가 내란 재판 전날까지도 계속된 것이다.이 편지에서 김 전 장관은 "청년 망기토(TV) 애국동지에 고맙다"며 "1년 넘게 '윤어게인' 활동을 변함없이 이어오고 계심에 깊은 경의와 찬사를 보낸다"고 밝혔다. 그러면서 "숨쉬기조차 힘겨운 시국 상황 속에서도 자유 대한민국이 버티고 있는 것은 안정권(극우 유튜버), 김상진 (신자유연대) 대표와 같은 베테랑 애국투사 리더 덕분이다. 이들을 지키는 것이 곧 '윤어게인', 자유 대한민국을 수호하는 것"이라고 했다.김 전 장관은 "우리가 싸우는 목적은 '윤어게인'을 통해 '자유 대한민국을 수호'하는 것"이라며 "99가지가 달라도 '윤어게인, 자유 대한민국 수호'라는 한 가지 가치만 함께 한다면 우리는 하나가 되어 싸워야 한다"고 주장했다. 이어 "비록 싸우는 '전선'은 다를 수 있지만, 싸우는 '목적과 마음'만큼은 함께 해야 한다"며 "너와 내가 아니면 누가 자유 대한민국을 지킬 것이란 절박한 심정으로 마음을 모아야 한다"고도 했다.이 편지를 받은 유튜버는 평소 부정선거 의혹을 제기하고, 윤석열씨를 지지하는 콘텐츠를 올려온 인물이다. 김 전 장관은 편지 말미에 "위기에 빠진 자유 대한민국을 지키기 위해! 자랑스러운 청년 망기토TV 파이팅!"이라고 언급했다. 해당 게시글에는 "참군인, 김용현 장관을 존경한다", "저런 걸 받으면 가보 중에 가보", "가문의 영광"이란 댓글이 달렸다.김 전 장관이 '윤 어게인' 세력에게 옥중 편지를 보낸 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 2025년 2월 28일 작성한 편지에서는 "헌법재판소는 대통령 탄핵 심판을 즉각 각하하라", "불법 탄핵 재판을 주도한 문형배, 이미선, 정계선(헌재 재판관)을 즉각 처단하자"고 했다. 지난해 8월 24일에는 극우 성향 청년 단체 '자유대학'에 편지를 보내 "대한민국의 운명이 자유대학 애국 청년들에게 달려있다", "보다 자유롭고, 깨끗하고, 정의로운 대한민국으로 리셋되는 날이 오기를 소망한다"고도 했다.<오마이뉴스>는 김 전 장관 측 변호인을 통해 편지 진위를 확인하고자 했으나 복수의 변호인이 답변을 거부했다.