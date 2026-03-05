"얘들아, 이제 이사 가자" 고추 모종 593개의 새로운 시작

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고추모종(별동대-3군-2군-1군) 파종28일차같은 환경에서 자라도 크기가 다르다. 남편은 이름을 지었다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲아가 고추모종이 이사올 보금자리, 미니온풍기, 홈캠, 온도계를 준비했다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲고추모종 뿌리아직은 약한 뿌리지만 이제 햇빛을 받고 쑥쑥 자랄 거다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲가식한 첫날은 기운이 없다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤새 잘 자고 정신 차린 고추모종이 씩씩하다. ⓒ 김희 관련사진보기

