효도라고 믿었는데, 엄마는 "감옥 같았다"고 했다

"다시 내 자리가 생긴 것 같아서... 여기가 편해."

"엄마, 잘 지냈어요?" "밥은 드셨어요?"

"너희 가족 모두 건강하게 지내라."

"밥은 챙겨 먹었니?" "요즘 잠은 잘 자니?"

어느 날 엄마가 조용히 말씀하셨다. "거기서 살던 시간은... 창살 없는 감옥 같았어." 그 한마디가 가슴에 남아 한동안 말없이 창밖을 바라보았다. 햇살은 평소와 다르지 않았지만, 마음속에는 묘한 그늘이 드리워졌다.10년 전, 나는 호주 시민권을 얻은 뒤 '부모 초청 비자'로 엄마를 모셔왔다. 더 좋은 환경에서 가족과 함께 지내는 것이 자식 된 도리라고 믿었고, 손자와 함께하는 일상이 엄마에게도 기쁨이 될 것이라 생각했다.처음 몇 달은 기대했던 모습과 크게 다르지 않았다. 아이의 웃음소리가 집 안에 퍼졌고, 저녁 식탁에서는 이런저런 이야기가 이어졌다. 엄마는 정성스럽게 반찬을 만들어 식탁에 올렸다. 집 안에는 사람이 사는 온기가 가득했다.하지만 시간이 지나면서 일상의 리듬이 조금씩 드러났다. 나는 아침 일찍 출근했고, 아내는 학교에 다녔다. 아이까지 유치원에 보내고 나면 집에는 긴 시간이 조용하게 남았다. 엄마는 대부분 그 시간을 혼자 보내야 했다. 한국 방송을 틀어 드렸지만 텔레비전은 결국 사람이 아니었다. 대화를 나눌 사람이 없는 집 안은 생각보다 고요했고, 혼자 밥을 드시는 시간이 점점 늘어났다.나는 같이 살면 모든 것이 자연스럽게 공유되는 줄 알았다. 하지만 하루의 시간과 외로움까지 함께 나눠지는 것은 아니었다.엄마는 결국 5년을 넘기지 못하고 한국으로 돌아가셨다. 혼자 살고 계시지만 친구들을 만나고 익숙한 동네에서 일상을 이어가고 계신다. 어느 날 전화기 너머로 이런 말을 들었다.그 말을 듣는 순간 마음이 조용히 내려앉았다. 가족과 함께 지내는 것이 언제나 편안함을 의미하는 것은 아니라는 사실이 또렷하게 다가왔다.엄마와의 경험을 떠올리다 보면, 이런 고민은 우리 가족만의 이야기가 아님을 알게 된다. 이민 사회에서 부모를 모시는 이야기를 들으면 비슷한 고민이 자주 나온다. 함께 살면 외로움이 생기고, 떨어져 살면 걱정이 남는다.한국에서도 혼자 사는 노인의 수가 빠르게 늘고 있다. 통계에서는 '독거노인'이라는 표현을 쓰지만, 그 안에는 각자의 하루와 시간이 담겨 있다. 자식이 곁에 없다고 해서 모두 외로운 것은 아니다. 다만 혼자 지내는 시간이 길수록 사회와 연결되는 통로가 더 중요해진다.요즘은 지역마다 안부 전화를 하거나 방문을 하는 돌봄 서비스가 조금씩 늘고 있다. 복지관이나 커뮤니티 센터에서 함께 식사하거나 프로그램에 참여하는 어르신들도 있다. 가족이 채워주지 못하는 시간을 지역사회가 조금씩 나눌 수 있다면, 혼자라는 말의 무게도 지금보다 가벼워질 수 있을 것이다.멀리 떨어져 지내다 보니 거창한 무언가를 해드리기는 쉽지 않다. 대신 자주 안부를 전하려 한다. 짧은 전화 한 통이라도 이어지면 하루가 조금 따뜻해진다.별것 아닌 통화지만, 엄마의 목소리는 늘 반갑다. 통화를 마칠 때면 같은 말을 남기신다.엄마는 언제 오느냐고 재촉하는 말을 거의 하지 않으신다. 대신 늘 지금의 생활을 묻는다.엄마가 남긴 말, "창살 없는 감옥 같았어." 그 문장은 오래 마음에 남아 있다. 언젠가 한국에 가게 되면 예전에 엄마와 함께 걸었던 골목을 다시 천천히 걸어보고 싶다. 오래된 찻집에 앉아 별일 없는 이야기를 나누는 시간도 떠올려 본다.서로의 안부를 천천히 나누는 평범한 하루가 쌓이면, 특별한 계획이 없어도 충분히 소중한 시간이 될 것이다.지금 같이 있지 못한다면, 전화 한 통의 안부로 하루를 시작해도 좋겠다.