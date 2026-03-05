'윤어게인'에 먹힌 국힘 도보투쟁... 2차 행진 통보했다 돌연 취소

▲국회 등진 장동혁 지도부장동혁 국민의힘 대표(가운데)를 비롯한 지도부가 3일 오후 서울 여의도 국회를 나서 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진'을 시작하고 있다. 오른쪽은 김민수 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기