트럼프 글 한 줄이 촉발한 '앤트로픽 사태'... 한국도 걱정된다

▲2025년 9월, 자율살상무기체계 규제를 위해 제네바 UN 회의에 참석한 시민단체 대표들UN 특정재래식무기금지협약 자율살상무기체계 정부전문가그룹 회의에 참여한 필자와 동료, 스탑킬러로봇 활동가 들 및 로봇무기 통제를 위한 국제위원회(ICRAC) 등 시민사회 단체 대표단이 모여 회의를 진행하고 있다. ⓒ Stop Killer Robot 관련사진보기