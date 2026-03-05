경기·군포 돌봄 관련 예산 삭감... "기만 행정, 예산 원복해야"

큰사진보기 ▲아이돌보미 예산삭감에 대한 경기도의 현황국민신문고를 통한 경기도의 예산삭감 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이돌보미 예산삭감에 대한 군포시의 현황국민신문고를 통한 군포시의 예산삭감 ⓒ 황왕택 관련사진보기

- 영아돌봄수당 지원 : 총 사업비 694,620천원 감액('26년 1,337,770, '25년 2,032,320)

- 건강증진비 지원 : 총 사업비 178,967천원 감액('26년 92,833, '25년 271,800)

AD

큰사진보기 ▲아이돌봄 교육중의 사진공공연대노조 박미향지부장후보, 백선민 군포지회장과 동료 ⓒ 황왕택 관련사진보기

"35%에서 70%에 달하는 예산 삭감은 유례를 찾기 힘든 폭거입니다. 이는 돌봄 현장에 '더 이상 지원은 없으니 알아서 버텨라'라는 항복 선언을 강요하는 것과 같습니다. 재정 위기의 화살을 가장 목소리 작은 비정규직 노동자들에게 돌리는 것은 행정의 도덕적 해이입니다. 처우가 이 정도로 악화되면 인력 유출은 불가피하며, 결국 그 피해는 돌봄이 필요한 시민들에게 전가될 것입니다."

경기도와 군포시의 돌봄 관련 예산이 큰 폭으로 삭감된 것으로 나타났다.기자는 지난 2월 말 직접 경기도와 군포시 측에 돌봄 예산 삭감과 관련해 민원 질의를 넣었다. 4일 관련 답변을 받았는데, '아이돌보미 처우개선 지원 사업 예산 삭감' 관련 경기도의 민원 답변을 보면, 삭감된 폭은 아래와 같다.군포시 또한 '아이돌보미 건강 증진비, 영아돌봄수당' 감액 관련 민원 답변에서 "2026년도 아이돌보미 건강증진비는 전년도 10,100천원에서 3,060천원으로 감액되었으며, 영아돌봄수당은 전년도 47,880천원에서 30,030천원으로 감액 편성되었다"라고 밝혔다.이에 대해 박미향 민주노총 공공연대노조 아이돌봄 경기지부장 예비후보는 경기도의 예산 삭감과 관련해, "건강증진비 65.8% 삭감이라는 숫자는 경기도가 아이돌보미를 노동자로 보지 않는다는 증거"라고 비판했다. 이어 "세수가 부족하다면서 어떻게 돌봄 인력의 건강과 직결된 예산부터 70% 가까이 덜어낼 수 있나? 도지사가 강조하는 '돌봄 기회소득'의 진정성을 믿을 노동자는 이제 아무도 없다. 숫자로 증명된 이 기만 행정을 당장 멈추고 예산을 원상복구하라"고 말했다.또한, 백선민 민주노총 공공연대노조 아이돌봄 군포지회장은 군포시 삭감 폭에 대해 "군포시의 건강증진비 삭감률은 69.7%로 경기도 평균보다도 높다. 1010만 원이던 예산이 306만 원이 됐다. 돌보미 한 명당 돌아갈 혜택이 3분의 1토막이 난 셈인데, 군포시는 '도에서 적게 줘서 어쩔 수 없다'는 말만 반복한다. 시비로 단 1원이라도 보전하려는 의지가 있었나? 도비가 깎였다면 시가 발 벗고 나서서 메우는 것이 진정한 자치행정이다"라고 목소리 높였다.이에 대한 박현준 경기비정규직지원센터 대표는 이번 사태가 가져올 사회적 파장을 경고했다.이같은 지적에 대해 5일 군포시의 여성가족과 가족지원팀 담당자는 "이것은 도 사업이다. 도 사업 비율로 해야 하는 것이다. 조례나, 시장님의 방침, 예산 등을 고려하여 복지부와 협의해야 하는 것이다"라고 입장을 밝혔다. 이어 "만일 경기도가 추경을 편성하지 않는다면, 자체적으로는 할 수가 없고 우선적이냐의 여부는 예산 부서에서 (판단)하는 것이다"라고 답했다.또, 경기도의 가족정책과의 담당자는 "전체 예산에 대해서는 잘은 모르지만, 가족정책과의 예산, 복지관련 사업예산은 작년 예산에 비해 감액, 반영이 안 된 지점이 있지만, 추경에 반영, 적극적으로 할 예정이니 이점을 감안해 달라"고 말했다.경기도의 예산삭감은 '단순한 숫자 조정'이 아니다. 삭감된 예산은 누군가에겐 노동의 가치였고, 건강권이었으며, 아이를 돌볼 최소한의 동기였다. '추경 편성 노력'이라는 모호한 약속이 아닌, 구체적인 예산 복원 계획이 필요한 시점이다. 또한 지자체의 경우, 책임성을 갖고 적극적으로 예산을 편성하는 모습을 보여야 한다.