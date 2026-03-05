'의정보고회' 연 한준호 "이재명 정부 실용주의, 지선 당선자들이 완성해야"

"정치인은 표를 얻는 것이 아니라 책임을 얻는 것입니다."

4일 오후 7시, 서울 여의도 국회의원회관 대회의실에서 지난달 6.3지방선거 경기도지사 출마를 선언한 한준호 민주당 의원의 '고양시를 주민과 함께하는 국회의원 한준호 의정보고회 - 한준호의 기록, 경기도의 미래를 말하다'가 열렸다. 이 자리엔 고양시 주민들을 비롯해 더불어민주당 핵심 인사들이 대거 운집했다. 정치권에 흔한 출판기념회 대신, 주민들에게 직접 지난 의정 활동을 진솔하게 보고하고 소통하는 자리를 택한 행보에 현장의 반응은 뜨거웠다.이날 행사에는 김용 전 민주연구원 부원장과 이한주 전 경기연구원장(경제특보)을 비롯해 김태년, 염태영, 김승원, 김용민, 이건태, 이윤기, 박균택, 백승아, 김현정, 김기표, 모경종, 서영석, 박홍배, 권양엽, 조계원, 김성회, 이기헌 의원 등 당내 주요 인사들이 다수 참석해 눈길을 끌었다."세상에서 내가 제일 잘생긴 줄 알았는데 한준호 의원을 만나고 그 믿음이 깨졌다"는 유쾌한 농담으로 축사를 시작한 김용 전 부원장은 "정치검찰 조작 기소 대응 특위 등에서 헌신하는 한준호의 '쓸모'를 깊이 체감하고 있다"며 강한 신뢰를 보였다. 이한주 전 원장 역시 "더 이상 무슨 말이 필요하겠나. 이재명 정부를 튼튼하게 세우자"라며 짧고 굵은 응원의 메시지를 던졌다.배우 이원종과 방송인 노정렬의 사회로 진행된 2부 토크쇼에서 한 의원은 고양시와의 깊은 인연을 회고하며 지역 현안에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 처음 정치를 시작했을 때 일산과 덕양의 인프라 차이, 특히 교통과 교육 불균형 문제에 집중했다고 밝혔다. 한 의원은 "덕양에 가니까 아이들이 횡단보도를 건너서 통학을 해요"라며, 공원 내에서 통학이 가능한 일산 신도시와의 환경적 차이점을 지적했다. 이어 덕양구 아이들의 안전 문제와 대중교통 접근성 개선을 위해 현장에서 발로 뛰어온 치열한 과정들을 상세히 설명했다.이날 토크쇼 중반부에는 이원종 배우의 질문으로 볼리비아 특사 파견 당시의 흥미로운 일화와 성과가 조명되어 눈길을 끌었다. 한 의원은 당시 동양인으로서 대한민국의 정체성과 국격을 나타내기 위해 가슴에 태극기를 단 한복 정장을 입고 나섰고, 현지에서 레드카펫과 팡파르 등의 예우를 받았던 뒷이야기를 전했다. 나아가 한 의원은 이러한 진정성 있는 외교적 노력의 결과로 상대국과 '비자 면제 프로그램'이라는 실질적인 과실까지 얻어냈다고 보고해 박수를 받았다. 명분만이 아닌 결과물을 챙겨오는 그의 '실용주의'가 외교 무대에서도 통했음을 입증한 대목이다.현장을 찾은 고양시 주민들은 한 의원의 진정성 있는 성과 보고에 연신 고개를 끄덕이며 호응했다. 지축지구에서 참석한 한 학부모는 "지축지구 학교 부지 문제나 횡단보도를 건너 통학해야 하는 초등학생들의 안전 문제 등 산적한 현안이 많았는데, 한 의원이 현장의 목소리를 귀담아듣고 함께 대안을 고민해 주었다"며 "지역 구석구석을 살피며 밥동행 봉사 등 언제나 주민과 호흡하는 모습에 무한한 신뢰가 간다"고 말했다.행사 후반부에는 이재명 정부의 성공을 위해 헌신해 온 한 의원의 뚝심 있는 행보가 재조명됐다.한 의원은 "국민이 국민으로서 생애 주기에 맞춰 대접받을 수 있게 하는 것이 실용주의"라며, 자신이 꿈꾸는 정치 철학을 경기도에서도 힘있게 펼쳐보이겠다는 포부를 숨기지 않았다.성공적으로 보고회를 마친 뒤 이어진 자리에서 한 의원은 "이재명 정부의 실용주의는 향후 지방선거에서 당선되는 분들이 완성을 시켜야 되는 부분들이 있다"며, 경기도지사 도전을 향한 강한 의지를 드러냈다. 관행적인 출판기념회를 과감히 탈피하고, 유력 정치인들의 든든한 지지 속에 투명한 의정보고로 주민들과 오롯이 눈을 맞춘 이날 행사는, 경기도의 새로운 도약을 치밀하게 준비하는 한준호의 진면목을 여실히 확인하는 시간이었다.