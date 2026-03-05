<왕과 사는 남자> 돌풍에 출판계 달군 약 100년 전 책

큰사진보기 ▲영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷 ⓒ 쇼박스 관련사진보기

큰사진보기 ▲더스토리 <단종애사>더스토리 <단종애사> ⓒ 더스토리 관련사진보기

큰사진보기 ▲새움 출판사 <단종애사>새움 출판사 <단종애사> ⓒ 새움출판사 관련사진보기

천만리 머나먼 길에 고운 님 여의옵고 이 마음 둘 데 없어 냇가에 앉았으니

저 물도 내 안 같아서 울며 밤길 예노매라

큰사진보기 ▲애플북스 <단종애사>애플북스 <단종애사> ⓒ 애플북스 관련사진보기

장항준 감독의 <왕과 사는 남자>가 천만 관객 돌파를 코앞에 두고 있다. 장 감독의 1000만 돌파 공약 이행 여부를 두고 갑론을박이 벌어지는 사이, 서점가에도 '단종' 열풍이 느껴진다. 스크린을 통해 어린 왕의 비극적 삶에 관심을 가지게 관객들이 '단종'을 만나기 위해 서점으로 발걸음을 옮기고 있는 것.그 중심에는 '단종'의 이야기를 그린 <단종애사>가 있다. 실제 <단종애사>는 1928년 11월 30일부터 1929년 12월 1일까지 <동아일보>에 217회에 걸쳐 연재된 이광수의 장편 역사 소설이다. 최초 단행본은 1930년 10월 한국 최초의 근대 서점인 회동서관에서 단행본으로 출간했고 그 이후 1935년 박문서관에서도 발간되었다.<단종애사>는 총 4장으로 구성되어 있다. 한국학중앙연구원의 향토 문화 전자 대전에 따르면, <단종애사>의 제1장 '고명편(顧命篇)'은 세종 및 문종의 죽음과 단종의 즉위를 다루고, 제2장 '실국편(失國篇)'은 수양대군의 계유정난을 다룬다. 제3장 '충의편(忠義篇)'은 세조의 즉위와 단종복위운동을 다루고, 제4장 '혈루편(血淚篇)'은 안타깝게 생을 달리한 단종의 죽음을 그린다.<동아일보>에 연재한 당시 상황은 어떠했을까? 작품은 10여 차례의 휴재 끝에 어렵게 완성된 작품이라고 한다. 작가는 병마와 싸워가며 소설을 마무리 지었다고 한다. 이광수는 김동인에게 <단종애사>만큼은 욕하지 말라고 부탁을 했을 정도라고 하니 어느 정도의 애정이었는지 알 것 같았다.<단종애사>의 저자인 이광수는 1950년 사망하여, 작가 사후 70년이 지나 저작권이 소멸된 상태이다. 따라서 누구나 신간을 출간할 수 있는 퍼블릭 도메인(public domain)이다. 실제 온라인 교보문고에서 <단종애사>를 검색하면(지난 4일 기준) 59건의 도서가 검색되는데, 그 중 19종이 종이책, 나머지 40종 전자책 혹은 품절인 상태였다. 각 출판사마다 차별화된 마케팅 요소를 내세워 홍보하고 있었다. 그중 몇 가지 도서를 분석해 보았다.오는 30일 더스토리에서 출간 예정인 <단종애사>의 경우 1954년 박문출판 오리지널 초판본 표지 디자인으로 예약 판매중이다. 소장을 위해 내용 만큼 디자인 요소를 중시하는 독자들에게는 당시의 표지 디자인과 감성을 만날 수 있다니 반가운 소식이 아닐 수 없다. 오는 18일 출고 예정인 열림원의 <단종애사>의 경우 2026년 감각으로 완벽 복원하여 현대 독자들이 단종을 다각도에서 조망하게 할 예정이다.주간베스트 소설 46위인 새움의 <단종애사> 역시 춘원의 문체 그대로가 아닌 작품의 원형과 뜻을 훼손하지 않는 선에서 소설가이자 번역가인 이정서가 현대 독자들이 이해하기 쉽게 다듬었다고 한다. 표지 속 왕방연(조선 전기 의금부도사)의 시조를 그대로 옮겨본다. 소리내어 읽어보니, 영화 속 박지훈 배우가 시냇가에서 천진난만하게 손으로 물장구를 치던 그 모습이 아른거린다.애플북스 <단종애사>의 경우 <한국문학을 권하다>의 24권으로, 고정욱 작가가 쓴 춘원 이광수 작품을 처음 읽었을 때의 감동과 재미를 담은 인상기가 담긴 것이 특징이라고 한다.자, <왕과 사는 남자> 'n차 관람'을 하며 '단종앓이' 중인 당신이 택할 책은 무엇일까. 영화의 엔딩 크레딧이 사라질 때까지 눈물로 일어나지 못한 당신의 서가에는 어떤 '단종애사'가 놓이게 될까?