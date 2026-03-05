영화 한 편이 나를 단종의 유배지 청령포로 이끌었다

큰사진보기 ▲청령포 전경강으로 둘러싸인 영월 청령포 전경. 조선 제6대 왕 단종이 유배 생활을 했던 곳이다. ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲청령포 작은배청령포로 들어가기 위해 강을 건너는 작은 배. ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲청령포의 울창한 소나무 숲조용하고 차분한 분위기가 인상적이다 ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲단종 거처지청령포 내부에 남아 있는 단종 관련 유적 ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲망향탑 돌탑. 노산대고향을 그리워하며 쌓았다고 전해지는 망향탑 돌탑. 종종 산에 올라 강물을 내려다보던 장소인 노산대. ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲관음송단종의 슬픈 이야기를 들었다는 전설이 전해지는 소나무 ⓒ 김은정 관련사진보기

2월 마지막 주, 영화 <왕과 사는 남자>를 보고 난 뒤 단종의 이야기가 쉽게 마음에서 떠나지 않았다. 어린 나이에 왕위를 빼앗기고 유배된 단종의 삶이 영화가 끝난 뒤에도 계속 떠올랐기 때문이다. 스크린 속에서 보았던 단종의 모습은 쓸쓸하고 안타깝게 느껴졌다.문득 이런 생각이 들었다. 단종이 실제로 머물렀던 곳은 어떤 모습일까. 사실 청령포는 예전에 몇 번 가본 적이 있는 곳이다. 하지만 영화를 보고 난 뒤에는 같은 장소라도 다르게 느껴질 것 같았다.그 생각이 영화를 본 지 일주일 만에 강원도 영월에 있는 청령포를 찾게 했다.청령포는 조선 제6대 왕 단종이 유배 생활을 했던 곳이다. 삼면이 강으로 둘러싸여 있고 뒤로는 험한 산이 막고 있어 예전에는 사실상 섬과 같은 지형이었다고 한다. 청령포로 들어가기 위해서는 강가에서 작은 배를 타야 한다.강을 건너는 시간은 길지 않았지만 물 위를 천천히 건너는 동안 여러 생각이 스쳤다. 어린 나이에 왕위를 잃고 이곳으로 보내졌던 단종은 이 강을 바라보며 어떤 마음이었을까.청령포에 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 울창한 소나무 숲이었다. 곧게 뻗은 소나무들이 숲을 이루고 있었고, 그 사이로 햇빛이 내려앉고 있었다. 관광객들이 오가고 있었지만 숲 전체는 생각보다 고요했다.소나무 숲길을 걷다 보니 영화 속 장면들이 자연스럽게 떠올랐다. 궁궐에서 살던 왕이 하루아침에 모든 것을 잃고 이곳에서 시간을 보내야만 했던 사실이 마음을 무겁게 만들었다. 지금은 평화로운 숲이지만 당시 단종에게는 세상과 단절된 공간이었을지도 모른다. 역사책에서 보던 단종의 이야기가 이곳에서는 더 이상 글자가 아니라 현실처럼 느껴졌다. 청령포 곳곳에는 단종의 흔적을 알리는 안내판과 유적들이 남아 있었다.숲길을 따라 걷다 보면 망향탑이라는 작은 돌탑도 만날 수 있다. 고향과 궁궐을 그리워하며 쌓았다고 전해지는 돌탑이다. 차곡차곡 쌓여 있는 돌들을 바라보며 단종이 느꼈을 외로움과 그리움을 잠시 상상해 보았다.청령포를 둘러보며 가장 인상 깊었던 것은 이곳을 둘러싼 강이었다. 지금은 아름다운 자연 풍경처럼 보이지만 당시 단종에게는 세상과 단절된 경계였을 것이다. 강 너머를 바라보며 궁궐과 한양을 떠올렸을 마음을 생각하니 영화를 볼 때의 슬픈 감정들이 다시 되새겨졌다.영화를 보기 전에는 단종의 이야기가 역사책 속 이야기처럼 느껴졌다. 하지만 실제로 청령포를 걸어보니 그 역사가 훨씬 더 가까이 다가왔다. 영화 속 장면들이 떠오르면서 이곳의 풍경이 더욱 깊게 마음에 남았다. 청령포의 소나무 숲과 강은 지금도 조용히 그 자리를 지키고 있다. 스크린 속의 영화는 끝났지만 단종의 이야기는 청령포에 여전히 남아 있었다.