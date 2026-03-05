경칩에 어울리는 차, 우릴수록 배어나오는 다정한 단맛

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

5일은 겨우내 잠자던 개구리가 폴짝 뛴다는 경칩입니다. 겨우내 언 땅속에 웅크려 있던 생명들이 꿈틀대며 세상 밖으로 고개를 내미는, 무척이나 역동적이고 드라마틱한 절기입니다.산책하다가 운 좋게도 동네 산책길 옆 얕은 물웅덩이에서 잠에서 깬 개구리를 만났어요. 그 곁에는 투명한 젤리 속에 까만 점들이 무수히 박혀 있는 개구리알도 있었죠. 아직 먼산 꼭대기에는 눈이 남아 있는 차가운 물속에서 이미 '다음'이 부지런히 시작되고 있었던 겁니다.물속에 떠도는 낙엽과 같은 색을 띠는 개구리와 웅덩이 속 짙은 바위색을 띠는 개구리를 만났어요. 아직 짝을 찾는 녀석들은 낮은 쇳소리를 내며 바위 틈에 숨어 있었습니다. 짝짓기의 계절이 온 것 같더군요. 바야흐로 봄이 온 것이 확실했습니다.봄은 학교에도 찾아왔습니다. 조카가 초등학교에 입학했어요. 제 품에 쏙 들어오던 아기였던 때가 어제 같은데, 어느새 의젓하게 행사에 참여하는 모습을 보니 마음이 뭉클하면서도 대견했습니다.입학식 풍경은 그야말로 역동적 기운으로 가득했습니다. 아이들의 새로운 시작을 축하하며 저와 같은 벅찬 마음으로 가득 찬 어른들, 넓은 강당을 처음 마주하고는 경칩날의 개구리들마냥 폴짝이며 흥분한 아이들이 공간을 꽉 채우고 있었죠. 기대감에 차올라 온통 재잘거리는 그 소란스러움이 이토록 반갑고 귀할 수가 없었습니다.집으로 돌아와 들뜬 마음을 진정하기 위해 물을 끓이기 시작했어요. 무슨 차를 마실까 고민하다가 살짝 발효된 한국 황차를 골랐습니다. 한국 황차는 비벼낸 찻잎을 따뜻한 온돌방이나 발효실에 두고 면보 등을 덮어 가볍게 띄워 만듭니다. 마치 삶은 콩 띄워 메주를 만들 듯이요.중국의 옛 다서에서는 아직 찬 기운이 가시지 않은 초봄, 겨우내 움츠렸던 위장을 부드럽게 덥혀주는 데에는 성질이 온화한 황차만 한 것이 없다고 말합니다. 중국의 황차와 한국의 황차는 조금 다르긴 하지만 다정하게 속을 달래줄 한 잔이라는 건 같으니까요. 찻잎을 종이에 싸서 온기와 습기로 스스로 익게 만드는 민황 공정이 워낙 까다로워 제대로 된 중국 황차는 구하기 어렵기도 하고요.차를 우릴 때마다 찻물이 빙렬(도자기의 유약 표면에 생긴 작은 금)을 채워가는 개완(뚜껑이 있는 찻사발) 곁에는 친구들과 책상에 앉아 수업을 들을 조카를 떠올리며 학교 가는 스누피가 그려진 귀여운 찻잔을 꺼내놓았습니다. 곁들임은 학교 다닐 때 엄마가 자주 간식으로 챙겨준 바나나와 땅콩초콜릿으로 골랐고요.초콜릿 기세에 지지 말라고 개완에 넉넉하게 찻잎을 넣고 진하게 황차 한 잔 우려냈습니다. 한 입 머금고 땅콩이 오독오독 고소하게 씹히는 달콤한 초콜릿을 베어 물었더니, 작전 성공이네요. 제법 잘 어울립니다. 이윽고 바나나도 먹으면 추억이 몽글몽글 떠오르네요. 입학식 때부터 친해져서 1학년 내내 함께 쏘다녔던 사총사 친구들 이름을 한 명씩 불러봤어요. 어디선가 다들 잘 살고 있겠죠?차를 두 번째, 세 번째 우려내 홀짝이며 찻잔 너머로 피어오르는 김을 물끄러미 바라봅니다. 우연히 만난 경칩 무렵의 개구리들처럼 품 안의 아기 같던 조카가 훌쩍 커서 학교라는 새로운 세계로 폴짝 뛰어오른 하루가 우리면 우릴수록 옅어지는 찻물처럼 흐려져 갑니다.하지만 찻물이 옅어진다고 해서 그 온기까지 사라지는 것은 아닙니다. 오히려 처음의 진한 맛이 가라앉은 자리에, 찻잎이 품고 있던 맑고 다정한 단맛이 한층 더 부드럽게 배어 나오니까요. 오늘 조카가 느꼈을 흥분과 긴장감도 서서히 가라앉고 나면, 곧 매일매일의 따뜻하고 편안한 일상으로 자연스레 자리 잡게 되겠죠.찻잔 속에 남은 은은한 향기처럼, 아이가 매일 마주할 새로운 세계도 떫거나 쓰지 않은 다정하고 둥근 맛이기를 가만히 바라봅니다.자연도 사람도 저마다의 속도로 겨울잠에서 깨어나 다음 장을 넘기기 시작했습니다. 이 소란스럽고도 대견한 시작들을 너무 요란하지 않게, 다만 따뜻한 차 한 잔 곁에 두고 조용히 응원하고 싶습니다. 여러분 삶 속의 산책길에서도, 지금 막 경쾌한 봄이 시작되고 있기를 바랍니다.