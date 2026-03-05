'2년째 임금체불, 겨우 50만원 지급'... 속초의료원 노동자들의 절규

큰사진보기 ▲보건의료노조 강원지역본부 기자회견 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

"2년째 반복되는 체불의 악몽, 우리에게 남은 것은 희망이 아니라 끝을 알 수 없는 절망입니다."

"10조 원 시대라는 화려한 수식어 뒤에 남겨진 것은, 한 달을 꼬박 일하고도 50만 원을 손에 쥐어야 하는 속초의료원 노동자들의 절망적인 눈물 뿐입니다."

강원도 공공의료의 최전선을 지키는 속초의료원 노동자들의 절규가 강원도청 앞에 울려 퍼졌다.전국보건의료산업노동조합 강원지역본부(아래 보건노조)는 4일 오후 1시 30분, 강원도청 앞에서 기자회견을 열고 임금 체불로 생존권을 위협받고 있는 속초의료원 사태 해결과 김진태 강원도지사의 약속 이행을 촉구했다.이날 기자회견에서 함준식 보건노조 강원지역본부장은 "김진태 도지사는 지난 2월 13일 면담 당시 공공의료의 중요성을 강조하며 노정교섭을 인정하고 조속한 시일 내에 의료원 체불 문제를 해결하겠다고 약속했으나, 지금까지 어떠한 가시적인 조치도 취하지 않고 있다"고 비판했다. 이어 "노동자들의 목소리를 외면하고 약속을 지키지 않는 행태를 규탄하며, 문제 해결을 위해 끝까지 투쟁할 것"이라고 밝혔다.김남순 민주노총 강원지역본부장은 "3월 10일부터 시행되는 노조법 개정으로 김진태 지사가 강원도 의료원의 '진짜 사장'이 된다"며 "당장 노정교섭 대화기구를 가동해 약속을 이행해야 하며, 올해 원청교섭의 제1 과제를 보건의료 노동자들의 체불 임금 해결로 두고 싸울 것"이라고 강조했다.박종훈 보건의료노조 속초의료원 지부장은 현장 발언을 통해 2년째 이어지는 임금 체불 사태의 참담함을 고발했다.박 지부장은 "2024년 처음 임금 체불 소식을 접한 지 벌써 2년이 흘렀다"며 "의료원을 지켜야 한다는 일념으로 버텨온 결과가 희망이 아닌 끝을 알 수 없는 절망이라는 사실에, 직원들은 기쁨이 아닌 공포 속에 급여일을 맞이하고 있다"고 토로했다.특히 지난 2월 정규직 149명에게 일괄 지급된 '50만 원'의 급여에 대해 "이미 대출로 생계를 이어온 직원들에게 50만 원은 월세는커녕 공과금조차 내지 못할 액수"라며, "아이들의 새 학기 입학식을 앞두고 설레야 할 부모들이 오히려 가슴을 졸여야 하는 것이 2026년 강원특별자치도 속초의료원의 현실"이라고 규탄했다. 이어 지난달 지사와의 대화 이후에도 구체적인 해결 방안이나 연락이 없었던 점을 지적하며 강원도의 무책임한 대응을 비판했다.박 지부장은 "코로나19 사투 당시 우리를 영웅이라 불렀던 기억이 이제는 씁쓸한 슬픔이 되어 돌아온다"며 "영웅 대접은 원치 않는다. 그저 일한 만큼의 대가를 받고 당당하게 환자를 돌보고 싶을 뿐"이라고 호소했다.보건의료노조 강원본부는 이날 기자회견문을 통해 앞서 국비 10조 원 시대의 개막을 선포하고 미래 산업 육성과 규제 해소를 '대박'이라고 자화자찬한 도정에 대해 정면으로 비판했다.노조는 "임금 체불로 인해 젊은 간호사들부터 사직 대열에 합류하고 있으며, 인력 충원이 불가능해진 병원은 정상 운영조차 불투명해진 상황이다"라며 화려한 성과 이전에 도민의 생명을 지키는 의료진의 생존권부터 보장해야 한다고 지적했다.또한 노조는 "반도체, 바이오, 미래차 등 7대 산업이 들어온들 아픈 아이를 데리고 갈 응급실이 없고 부모님이 입원할 병원이 임금 체불로 문을 닫는다면 어느 누가 강원도에 살겠는가"라고 물으며, "사람이 살 수 없는 땅에 세워지는 산업 단지는 결국 껍데기일 뿐"이라고 강조하며 ▲속초의료원 체불 임금 16억 원 해결을 위한 긴급 자금 투입 ▲약속한 노정교섭 대화 기구 즉각 가동 및 직접 협상 ▲보여주기식이 아닌 도민 생명권과 의료 노동자의 생존권 우선 정책 수립을 요구했다.보건의료노조 강원지역본부는 "이러한 우리의 요구가 받아들여지지 않을 경우 강원도 공공의료 사수를 위해 더 강력한 총력 투쟁에 돌입할 것이라고" 밝혔다.