'벽돌책' 걱정 사라진 자리에 남은 묵직한 경고

인류는 영원 무한의 시공간에 파묻힌 하나의 점, 지구를 보금자리 삼아 살아가고 있다. 이러한 주제에 코스모스의 크기와 나이를 헤아리고자 한다는 것은 인류의 수준을 훌쩍 뛰어넘는 무모한 도전일지도 모른다.

-36쪽

우리는 희귀종이며 멸종 위기종이다.

- 675쪽

지난 연말 책 모임 '보물찾기' 친구들과 새해 읽을 책 목록을 짰다. 우리는 해마다 연말이면 회원들 저마다 원하는 책을 서너 권씩 골라서 모임방에 올리며 대표가 적절히 순서를 정한다. 그렇게 정해진 순서에 따라 일 년 동안 읽어 내고 화요일이면 도서관에서 만나 감상과 평가가 이어진다. 책에 따라 간증의 장이 펼쳐져 울음바다가 되기도 하고, 서로의 생각을 좁히지 못해 격렬한 토론이 벌어지기도 한다.누군가는 소설을 좋아하고 누구는 에세이를 좋아한다. 또는 역사나 문화를 좋아한다. 경제 서적이나 자기계발서를 좋아하는 이들도 있다. 잘 모르는 사람들이 우리 책모임의 책 목록을 본다면 체계 없이 주먹구구로 책을 읽는다고 할 수도 있다. 하지만 우리는 역사, 철학, 문학, 과학, 경제 등 다양한 분야의 책을 골고루 읽기 때문에 지루하지 않고 새로운 것을 배우는 재미가 있다고 생각한다.이번에도 역시 다양한 분야의 책들이 목록에 올랐다. 그중에서도 '벽돌책'의 대명사로 일컬어지는 칼 세이건의 <코스모스>는 모두의 눈길을 끌었다. 한 친구가 혼자 읽다가 어렵고 힘들어서 덮어 버렸다며 반갑다고 하니, 다른 친구가 700쪽이 넘는, 그것도 과학책을 읽다가 지루해지면 어쩌냐고 고개를 절레절레 저었다. 그러자 또 다른 친구가 여유를 두고 조금씩 읽다가 지루해지면 소설책을 한 권씩 끼워 읽으면 어떻겠냐고 했다. 두꺼운 인문학 책이라 부담스럽긴 하지만 그래도 시작하면 끝까지 읽어보자는 의견이 많았다. 누군가는 흥분과 기대로, 또 다른 누군가는 불안과 걱정으로 <코스모스>를 읽기 시작했다.첫 번째 모임에서는 1장과 2장을 읽고 만났다. 다들 밝은 얼굴이었다. 가장 걱정이 많았던 친구도 생각보다 재미있었다고 했다. 과학책이라 여기고 괜히 걱정을 사서 했다며 우리가 종종 읽던 인문학 책이 조금 더 두꺼워졌을 뿐이라며 신나게 자신의 감상을 풀어나갔다.우리는 그렇게 매주 두 개의 장을 읽고 만났다. 그에게 듣는 우주 이야기는 낯설지만 흥미로웠다. 그는 옛이야기를 통해 슬며시 교훈을 일깨워주는 능숙한 선생님이었다. 그는 우주를 바다에 비유하며 우리는 지구라는 바닷가에 있으며 조금씩 발을 담그고 우주를 향해 나가고 있다고 했다. 이오니아 섬의 자연철학자들이 조금 더 빨리 세상 사람의 관심을 얻고 인정받았다면 어땠을까? 괴짜 튀코 브라헤가 천재 케플러에게 귀중한 자산을 남기지 않았다면? 그가 들려주는 재미난 과학 이야기가 매주 우리를 끌어당겼다. 우리는 조금씩 칼 세이건에게 그리고 우주에 스며들었다.칼 세이건은 과학이 불변의 진리가 아니라고 했다. 천동설과 지동설이 그랬고, 다윈의 진화론이 그랬다. 아인슈타인의 상대성 원리도, 그리고 아인슈타인이 끝까지 반대했던 양자역학 또한 검증을 통해 정설로 입증되었다. 우리는 <코스모스>를 함께 읽으며 과학의 재미에 빠졌다. 과학이 이렇게 사람을 흥분 시키는 과목인 줄 알았다면 수많은 과학 시간을 졸면서 지내지는 않았을 거라며 너스레를 떨기도 했다.지구와 똑 닮은 줄 알고 사람들의 기대를 모았던 두 개의 행성이 있다. 하지만 금성은 너무 차갑고 화성은 너무 뜨거워서 모두 생명체가 살아가기 어렵다는 결론이 났다. 칼 세이건은 우리 인류가 쏟아내는 이산화탄소와 메탄가스 때문에 지구 온도가 상승하는 것을 염려했다. 그러면서 자신들이 살고 있는 곳이 천국인 줄도 모르고 밖에서 찾아 헤맨다며 인류를 질책했다. 우리는 뜨끔했다. 인간은 철없는 아이들처럼 개발에만 열을 올리고 쏟아지는 산업 쓰레기와 생활 쓰레기가 얼마나 커다란 문제를 일으킬지 걱정하지 않았다. 매번 여름이면 최고 기온을 갈아치우는 요즘 우리는 그의 충고를 조금 더 일찍 알아채지 못한 것이 미안하고 부끄러웠다.칼 세이건은 처음부터 끝까지 인류는 우주의 티끌보다도 작은 지구라는 세계에서 아웅다웅하지 말고 우주로 나가자고 했다. 이 거대한 우주 어딘가에는 분명히 우리와는 다른 생명체가 살고 있을 것이라며 그들과 소통하고자 했다. 우리가 흔히 생각하는 외계인에 대한 불안과 걱정을 덜어야 한다고도 했다. 우리에게 다가올 수 있을 정도의 기술을 가졌다면 분명 고도로 발달한 문명을 지녔을 테고 그들은 함께 살아남는 법을 터득했을 것이라고 강조했다.인류는 1977년 보이저 탐사선을 띄웠다. 보이저호에는 인류에 관한 다양한 정보와 문화가 고스란히 담겨있다. 우주에 있을 누군가가 꼭 보아주기를 읽어주기를 바라는 마음이 절절해 보였다. 또한 아레시보 전파 천문대에서 지구와 인류의 정보를 담아 우주로 메시지를 보냈다. 안타깝게도 지금까지 답신은 오지 않았다. 아레시보 천문대도 천문학적인 비용을 감당하지 못하고 문을 닫았다. 칼 세이건이 푸에르토리코에 더 이상 아레시보 천문대가 없다는 사실을 안다면 슬퍼할지도 모른다. 하지만 인류가 새로 개발한 전파 망원경과 중국, 칠레에 최신 천문대가 있으니 고개를 끄덕여줄지도 모른다.평생 우주를 그리던 그였지만, 칼 세이건은 지구인이었다. 지구를 잘 보살피고 인간과 다른, 그러나 사회 생활을 하는 동물들의 언어에도 관심이 깊었다. 그중에서도 육지 생물이었으나 스스로 바다로 간 거대한 포유류 동물 고래를 알고 싶어 했다.인류가 증기선을 만들어서 바다를 시끄럽게 누비기 전까지 고래는 지구상에서 가장 먼 두 지점에 떨어져 있어도 상대방의 소리를 알아들었다고 한다. 또한 고래들은 함께 노래로 소통하는데 혹등고래의 노래에 담긴 정보가 <일리아드>나 <오디세이>를 쓸 만큼 방대한 정보가 담겨 있다고 해서 깜짝 놀랐다. 고래의 노래를 온전히 해석하는 날이 빨리 왔으면 좋겠다. 그렇게 된다면 고래가 왜 스스로 바다로 갔는지 꼭 물어보고 싶다. 우리 인간에게는 아주 큰 형님 격이니 무언가 큰 지혜를 줄 것만 같다.칼 세이건은 마지막 장에서 앞서 들려준 이야기를 하나씩 되짚으며 우리 인류의 나아갈 길은 우주 뿐이라고 다시 힘주어 말한다. 이 거대한 우주에서 우리 인류를 대변할 수 있는 이는 우리 자신 뿐이기에 서로에게 겨눈 총부리를 거둬들여야 한다는 것. 함께 지구를 가꾸면서 조화로운 우주의 소리를 귀 기울여 들을 때에야 우리에게 미래가 있다고 말이다.마지막 장을 읽으며 고개를 끄덕일 때 전쟁 소식이 들렸다. 다들 참담한 폭격 소식에 마음 아파했다. 우리 인류는 과연 서로를 보듬으며 계속 나갈 수 있지 두렵다고 한목소리로 걱정했다. 2026년 우리의 첫 번째 프로젝트를 무사히 끝마쳤지만, 서로 기쁨을 나눌 자리에 걱정과 불안이 가득해서 아쉬웠다.그가 책의 마지막에서 한 이 말이 자꾸 귓가를 맴돈다.