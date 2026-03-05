충남대전 통합 논쟁 격화... 김태흠 "애초에 광주전남만 통과 시킬 심산"

▲“애초에 광주전남만 통과 시켜줄 심산이었다" 김태흠 지사가 4일 “도민들께서 누구 말이 맞는지 혼란스러울 것이다. 그래서 이 문제를 끝장토론을 통해서 진실 규명을 하고, 내용을 도민들이 판단할 수 있도록 제대로 알리자고 제안했으나 묵살 당했다”고 주장했다. 방관식 관련영상보기

김태흠 지사의 주장에 대해 더불어민주당 충남도당은 즉각 반박 논평을 내고 "같은 법안을 두고 지역에 따라 입장을 바꾸는 국민의힘의 태도야말로 도민들이 납득하기 어려운 이중잣대"라고 비판했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남대전 행정통합을 둘러싼 정치적 논쟁에 대해 김태흠 지사가 4일 "도민들께서 누구 말이 맞는지 혼란스러울 것이다. 그래서 이 문제를 끝장토론을 통해서 진실 규명을 하고, 내용을 도민들이 판단할 수 있도록 제대로 알리자고 제안했으나 묵살 당했다"고 주장했다.이어 대전충남 민주당 국회의원들을 향해 "3개월 전까지는 통합에 대해서 반대하던 사람들이 3개월 만에 자신의 정치적 소신과 철학을 바꿨다"고 비판했다. 소신과 철학이 바뀔 때는 이에 대한 분명한 이유를 설명해야 하지만 그렇지 못했다는 것이다.이날 김 지사는 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "지난 3일, 2월 임시국회가 끝나면서 충남·대전 행정통합이 사실상 어려워지고, 대구·경북도 제외됐다"며 "그동안 대구·경북도 하는데 대전·충남만 빠지면 좋은 기회를 놓친다고 압박했지만, 애초에 광주·전남만 통과시켜줄 심산이었다고 생각한다"고 밝혔다.이어 "시간에 쫓긴 졸속 통합은 안 된다. 통합 속도가 늦어지더라도 우리가 요구하는 재정과 권한이양이 포함된 통합법안을 만들어 2-4년 후 시행해야 한다"며 "진정한 지방자치 실현과 수도권 일극화 해소 및 국가 균형발전을 이룰 통합법안 제시를 대통령에게 다시 한 번 촉구한다"고 강조했다.정부가 행정통합을 추진하는 광역 지방자치단체에 4년간 20조 원을 지원하겠다고 한 것에 대해서도 실체가 없다고 지적했다.김태흠 지사의 이런 주장에 대해 이정문 더불어민주당 충남도당위원장은 즉각 반박 논평을 내고 "같은 법안을 두고 지역에 따라 입장을 바꾸는 국민의힘의 태도야말로 도민들이 납득하기 어려운 이중잣대"라고 비판했다.이 도당위원장은 논평에서 "대전·충남, 대구·경북, 광주·전남 행정통합 법안은 구조적으로 동일한 특별법"이라며 "그럼에도 국민의힘은 대구·경북 통합에는 적극 찬성하면서 대전·충남 통합에는 온갖 이유를 들어 반대하거나 침묵하고 있다"고 지적했다.이어 "행정통합의 필요성을 누구보다 먼저 강조해 온 당사자가 이제 와서 모든 책임을 정부 여당에 돌리는 것은 납득하기 어렵다. 정치적 책임을 회피하기보다 충남의 미래를 위한 책임 있는 결단이 필요하다"고 밝혔다.끝으로 이 위원장은 "국민의힘은 지역에 따라 다른 잣대를 들이대는 이중적 태도를 즉각 중단하고 충청권 앞에서 분명한 입장을 밝히라"고 촉구했다.