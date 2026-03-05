서진웅, 김용 전 민주연구원 부원장 후원회장 영입… "부천 대전환 이끌겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 서진웅 부천시장 예비후보가 김용 전 민주연구원 부원장을 후원회장으로 영입했다고 밝혔다. ⓒ 서진웅 예비후보 사무실 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견하는 더불어민주당 부천시장 예비후보 ⓒ 서진웅 예비후보 사무실 관련사진보기

더불어민주당 서진웅 부천시장 예비후보가 이재명 대통령의 측근으로 알려진 김용 전 민주연구원 부원장을 자신의 후원회장으로 영입했다.서 예비후보 측은 이번 인사를 통해 지방선거를 앞두고 지지층 결집에 나선 것으로 풀이된다.서 예비후보와 김 전 부원장은 과거 경기도의회와 성남시의회, 경기도정에서 함께 활동한 인연이 있는 것으로 알려졌다.김용 신임 후원회장은 "서진웅은 이재명 대통령이 성남시장과 경기도지사 시절부터 신뢰해 온 정책 파트너이자 오랜 벗"이라며 "지역 주민들에게 그의 진정성과 정책 비전이 잘 전달될 수 있도록 돕겠다"고 말했다.이어 "이재명 대통령과 함께 꿈꿔온 변화를 이제 서진웅과 함께 부천에서 만들어가고 싶다"고 밝혔다.서 예비후보는 4일 기자와의 통화에서 "김용 후원회장은 이재명 대통령이 '나의 분신'이라고 표현할 만큼 깊이 신뢰하는 인물"이라며 "그의 경험과 역량을 바탕으로 지역 현안을 해결해 나가겠다"고 말했다.한편 서 예비후보는 5일 기자회견을 열고 김 전 부원장을 비롯한 야권 인사들에 대한 검찰 수사를 강하게 비판했다.서 후보는 이날 기자회견에서 "정치검찰의 조작 기소에 대해 부천에서부터 진실의 심판을 시작하겠다"고 밝혔다. 그는 최근 논란이 이어지고 있는 '쌍방울 대북송금 사건'을 언급하며 해당 수사가 정치적 목적을 가진 것이라고 주장했다.서 후보는 "정의의 파수꾼이어야 할 국가 권력이 무고한 시민과 정치인을 해치는 도구로 전락해서는 안 된다"며 "정치적 목적의 수사와 기소가 반복된다면 민주주의와 법치가 훼손될 수 있다"고 말했다.또 그는 "김용 후원회장은 실체적 증거 없이 진술에 의존한 수사로 정치적 생명을 끊으려 했던 정치검찰 수사의 대표적 사례"라고 주장했다.이어 "정치적 판단에 따라 수사가 이뤄지는 구조는 반드시 바로잡아야 한다"며 "부천에서 공정한 법치가 작동하고 있음을 시민들과 함께 확인하고 싶다"고 말했다.서 후보는 또 "김용 전 부원장 사건을 포함한 조작 의혹 사건들에 대해 국회가 국정조사를 실시해야 한다"고 주장했다.아울러 "조작 기소로 제기된 사건의 공소는 취소돼야 하며, 수사권과 기소권을 동시에 가진 검찰 권력 구조 역시 개혁이 필요하다"고 덧붙였다.그는 지방선거에 출마한 전국 더불어민주당 후보들에게 관련 의혹을 알리는 '릴레이 행보'도 제안했다.한편 김용 전 민주연구원 부원장 사건을 둘러싸고는 정치권에서 검찰 수사의 적절성과 정치적 중립성을 놓고 논쟁이 이어지고 있다.