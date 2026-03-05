메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.03.05 14:20최종 업데이트 26.03.05 14:20

"고양·성남 청년만 빠졌다"... 명재성·김지호, 경기청년기본소득 복원 촉구

"경기도가 70% 부담하는 정책… 두 도시만 미참여 이유 밝혀야"

원고료로 응원하기
명재성 고양시장 예비후보와 김지호 성남시장 예비후보는 5일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 "고양과 성남 청년들이 청년 정책의 사각지대에 놓여 있다"며 경기청년기본소득 참여 복원을 촉구했다.
명재성 고양시장 예비후보와 김지호 성남시장 예비후보는 5일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 "고양과 성남 청년들이 청년 정책의 사각지대에 놓여 있다"며 경기청년기본소득 참여 복원을 촉구했다. ⓒ 김지호 캠프

"왜 경기도 31개 시군 가운데 고양시와 성남시 청년들만 경기청년기본소득을 지급받지 못하고 있는가."

경기도 내 31개 시군 가운데 고양시와 성남시 청년들만 '경기청년기본소득'을 받지 못하고 있다는 문제 제기가 나왔다.

명재성 고양시장 예비후보와 김지호 성남시장 예비후보는 5일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 "고양과 성남 청년들이 청년 정책의 사각지대에 놓여 있다"며 경기청년기본소득 참여 복원을 촉구했다.

AD
두 후보는 "경기도 31개 시군 가운데 고양시와 성남시 청년들만 경기청년기본소득을 지급받지 못하고 있다"며 "청년정책의 형평성과 공정성 차원에서 심각한 문제"라고 주장했다.

경기청년기본소득은 이재명 경기도지사 재임 시절 도입된 정책으로, 만 24세 청년에게 분기별 지역화폐를 지급해 청년의 사회참여를 지원하고 지역경제 활성화를 유도하는 제도다.

특히 이 정책은 경기도가 예산의 70%를 부담하고 각 시군이 30%를 분담하는 구조로 운영된다. 대부분의 시군이 참여하는 가운데 고양시와 성남시만 미참여 상태라는 점이 이날 기자회견의 쟁점이 됐다.

두 후보는 "경기도가 예산의 70%를 부담하는 정책임에도 두 도시만 참여하지 않는 이유에 대해 시민들에게 분명한 설명이 필요하다"며 "해당 정책이 이재명 지사 시절 추진된 정책이라는 이유로 정치적 판단이 작용한 것은 아닌지 의문이 제기된다"고 말했다.

이어 "청년 정책이 정치적 유불리에 따라 좌우된다면 그 피해는 결국 청년들에게 돌아간다"며 "고양과 성남 청년들이 정책에서 배제된 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다"고 강조했다.

두 후보는 이날 세 가지 입장을 공식화했다. 우선 6월 3일 지방선거에서 당선될 경우 고양시와 성남시가 경기청년기본소득에 즉각 참여하겠다고 밝혔다.

또 경기도지사 후보와 경기도의회 후보들에게 올해 추가경정예산을 통해 고양과 성남 청년기본소득이 추진될 수 있도록 협력을 요청하겠다고 했다.

아울러 더불어민주당 지도부와 경기도당에도 정책 복원을 위한 정치적·행정적 지원을 공식 요청하겠다고 덧붙였다.

명재성 후보와 김지호 후보는 "청년은 정쟁의 대상이 아니라 미래"라며 "고양과 성남 청년이 2등 시민이 되는 일이 없도록 반드시 권리를 복원하겠다"고 밝혔다.

두 후보는 앞으로도 청년 정책 복원을 위한 공동 행보를 이어가겠다고 예고했다.

#성남시#고양시#명재성#김지호#청년기본소득

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사이천시, '공장입지 기준 확인' 활성화... 기업 유치 지원


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기