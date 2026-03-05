국회 통과한 법왜곡죄, 뒤늦게 '노회찬'이 소환된 이유

▲이른바 '떡값 검사' 실명 공개로 기소돼 대법원 판결로 의원직을 상실한 노회찬 당시 진보정의당 공동대표가 2013년 2월 14일 기자회견을 열어 "대법원의 해괴망칙하고 시대착오적 판결이다. 8년 전 그 순간이 다시 온다고 해도 똑같이 행동할 것"이라고 밝히며 착잡한 표정을 짓고 있는 모습. ⓒ 남소연 관련사진보기