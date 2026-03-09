에르메스, 구찌...명품 구입에 1억여원 쓴 수상한 한국양계농협

서울 중앙농협(조합장 김충기)이 '골드바 구입' 등으로 범정부 합동감사를 받은 가운데, 양계품목 전문 농협인 한국양계농협(조합장 정성진)이 법인카드로 명품 구입 등에 1억 원 이상을 사용한 것으로 드러났다. 특히 이렇게 구입한 명품 등을 조합장과 그의 가족, 조합 임직원 등이 사용했다는 의혹이 제기되고 있다.
하지만 정성진 조합장은 "관례적으로 임원들 생일 등을 챙겼던 것이고 저와 가족이 사용한 것은 없다"라며 "수사와 감사를 받고 있는데 수사결과가 나오면 알게 될 것이다"라고 관련 의혹을 일축했다.
현재 한국양계농협은 금융감독원의 고발에 의해 서울북부지검에서 법인카드 사적 이용 의혹을 비롯한 여러 가지 비위 혐의에 대해 수사받고 있다. 피의자에는 정성진 조합장과 박아무개 상임이사, 박아무개 관리상무, 김아무개 총무팀장, 박아무개 총무과장 등이 포함돼 있다. 이와 별도로 한국양계농협은 '골드바 지급' 서울 중앙농협 등과 함께 범정부 합동감사 대상에 올라 지난 2월 23일부터 27일까지 합동감사를 받았다.
독일 명품 도자기 빌레로이앤보흐 구입에 약 3792만 원... 명품 골프웨어에도 2461만 원 사용
최근 <오마이뉴스>가 입수한 한국양계농협의 법인카드 지출내역 관련자료에 따르면, 한국양계농협은 지난 2023년 4월부터 2025년 2월까지 명품 구입 등에 총 1억 16만 3880원을 사용했다. 이는 제한된 자료를 바탕으로 확인한 금액이어서 실제 명품 구입 등에 사용한 금액은 이것보다 더 많았을 것으로 추정된다.
한국양계농협이 법인카드로 구입한 목록에는 '글로벌 명품'으로 평가받는 에르메스(프랑스, 넥타이)와 페라가모(이탈리아, 신발과 넥타이), 구찌(이탈리아, 운동화), 몽블랑(프랑스, 벨트)뿐만 아니라 고가 제품인 에스티로더(미국, 화장품), 다우닝(한국, 가구), 투미(미국, 여행용 가방), 제이린드버그(스웨덴, 골프웨어), 마크앤로나(일본, 골프웨어)가 포함돼 있다.
한국양계농협이 가장 많이 구입한 제품은 독일의 명품 '빌레로이 앤 보흐'(Villeroy & Boch, 찻잔 세트)였다. 제한된 자료에 따르더라도 1년 10개월 동안 총 13차례 구입했고, 여기에 3791만 7900원이나 썼다. 1748년에 창립된 빌레로이 앤 보흐는 독일의 도자기·리빙 브랜드로 유럽의 귀족과 상류층이 애용해 '왕실의 식기'라는 명성을 얻었고, 현재는 고급 호텔과 항공사의 퍼스트클래스 등에서 사용되고 있다.
두 번째로 많이 구입한 품목은 골프웨어였다. 각각 스웨덴과 일본, 미국의 명품 골프웨어로 평가받는 제이린드버그(J.LINDEBERG)와 마크 앤 로나(MARK & LONA), 지포어(G/FORE), 캘러웨이(Callaway), 타이틀리스트(Titleist)가 구입 목록에 올랐다. 이러한 골프웨어 구입에 쓴 금액만 총 2461만 원에 이른다.
세 번째로 많이 구입한 품목은 전자제품으로, 고가품인 LG전자의 에어컨과 벽걸이TV, 미국의 청소기·주방기기 브랜드인 샤크 닌자(Shark NINJA)의 에어프라이기 등을 구입하는 데 총 1526만 2000원을 썼다. 샤크 닌자는 지난 1994년에 설립된 미국의 주방가전 브랜드(청소기, 주방기기 등)다.
구찌, 몽블랑, 페라가모, 에르메스 등 '글로벌 명품'도 구입
특히 '글로벌 명품'으로 통하는 구찌(GUCCI, 이탈리아) 신발과 몽블랑(MONTBLANC, 스위스) 벨트, 페라가모(Feragamo, 이탈리아) 신발과 넥타이, 에르메스(HERMES, 프랑스) 넥타이 구입에도 각각 241만 원과 235만 원, 207만 원, 76만 원을 썼다. 구찌는 두 차례, 페라가모는 네 차례 구입했다. 이러한 글로벌 명품 구입에만 총 759만 원이 들어갔다. 이와 함께 고가의 와이셔츠·넥타이 브랜드인 닥스(DAKS, 영국)와 레노마(renoma, 프랑스), 듀퐁(Duphont, 프랑스) 구입에 총 478만 3480원, 고가의 화장품 브랜드인 헤라(HERA, 한국)와 에스티로더(ESTEE LAUDER, 미국) 구입에 총 247만5000원을 썼다.
그밖에도 올해 창립 46년인 한국의 가구브랜드인 다우닝(Douning) 소파 구입에 300만 원, 투미(Tumi, 미국) 등 고가의 여행용 가방 구입에 180만 원, 고가의 신발 브랜드인 캠퍼(CAMPER, 스페인)와 아이더(EIDER, 미국), 나이키(NIKE, 미국) 구입에도 137만 1700원을 사용했다. 프리미엄 유럽 주방기기 등을 수입하는 한국 브랜드 알리페즈에서도 반상기 등을 100만 9400원어치 구입했다.
이러한 명품과 고가품은 대부분 현대백화점 천호점(서울시 강동구 천호대로)과 현대프리미엄아울렛 스페이스원(경기도 남양주시 다산순환로)에서 구입했다. 지난 1997년 8월에 정식 개점한 현대백화점 천호점은 지난 2019년 증축 완료를 통해 영업면적을 1만6000평(5만2893㎡) 규모로 늘렸다. 이후 페라가모, 몽블랑, 엠포리오 아르마니(Emporio Armani, 이탈리아), 막스 마라(Max Mara, 이탈리아), 태그 호이어(TAG Heuer, 스위스) 등 해외 명품을 입점시키며 경쟁력을 높였다고 평가받는다. 현대프리미엄아울렛 스페이스원은 국내 최대 규모의 프리미엄 아울렛 단지다.
신세계백화점 강남점과 하남점, 현대백화점 대구점과 판교점, 롯데쇼핑 에비뉴엘 월드타워점(잠실점) 등도 구매 장소 목록에 올랐다. 에비뉴엘 월드타워점은 에르메스, 샤넬(CHANEL, 프랑스), 루이비통(LOUIS VUITTON, 프랑스), 버버리(BURBERRY, 영국), 보테가베네타(BOTTEGA VENETA, 이탈리아) 등 글로벌 명품들이 입점한 국내 최대 규모의 명품관으로 평가받는다. 한국양계농협은 이곳에서 남성용 구찌 신발을 두 차례 구입했다(총 241만 원). 한국양계농협의 한 관계자는 "김아무개 총무팀장, 박아무개 과장의 자택이 경기도 하남이어서 주로 서울 성동구와 경기도 하남시 인근에서 명품 등을 법인카드로 구입했다"라고 전했다.
법인카드의 '사적 사용' 금지... 한국양계농협, 총 4장의 법인카드로 명품 등 구입
이러한 명품과 고가품 구입에는 한국양계농협 본점의 관리상무와 총무팀장, 총무과장, 기획팀장에게 발급된 총 4개의 법인카드가 사용됐다. 김아무개 총무팀장 법인카드는 30건 약 4370만 원, 박아무개 관리상무 법인카드는 20건 약 2032만 원, 박아무개 총무과장 30회 3074만여 원, 김아무개 기획팀장 법인카드는 7건 약 906만 원이 사용됐다. 이는 구입 품목이 명확하지 않은 금액(약 416만 원)을 포함한 수치다. 한국양계농협의 경우 법인카드는 본점 총무팀 2장, 기획팀 1장, 채권팀 1장, 영업부 3장, 컨설팅본부 2장 등 총 9장이 발급되는 것으로 알려졌다.
법인카드는 법인 명의로 발급된 카드로 업무추진비나 영업활동비 등 기업 업무와 관련된 경비를 지출할 때 사용하는 결제수단이다. 그래서 반드시 기업 업무와 관련된 지출이어야 한다. 통상 주류, 의류, 화장품, 귀금속, 악기, 스포츠용품, 상품권 등을 구입하는 것은 기업 업무와의 관련성을 입증하기 어렵고, 주말이나 공휴일, 심야시간대의 지출은 기업 업무와의 관련성에서 의심받을 수 있다.
전국 지역농축협에 공통으로 적용되는 '법인카드 사용기준'(2022년 12월 26일 개정)에 따르면, 심야시간대(23시 이후)나 휴일 거래 등 업무와 무관한 시간에 사적 사용으로 의심될 수 있는 지출을 자제하도록 규정돼 있다. 그러면서 "개인적 용도로 사용할 수 없다"라고 적시돼 있다. '농협경리실무'에도 심야시간대, 휴일거래, 백화점, 의류, 택시비, 모텔, 편의점, 커피점 등에서 지출하는 것은 '사적 사용 의심거래'로 규정돼 있다. 이를 어길 경우 지역농축협의 자체 감사뿐만 아니라 농협중앙회 차원에서도 감사가 진행되고, 이후 인사위원회와 변상위원회가 각각 징계와 변상 조치를 내릴 수 있다.
1억여 원어치 명품, 고가품 사용자는 누구?
그렇다면 한국양계농협에서 구입한 명품 등을 '누가' 사용했을까? 이와 관련해 정성진 조합장이 김아무개 총무팀장과 박아무개 과장 등을 통해 법인카드로 에르메스와 구찌, 페라가모, 몽블랑, 타이틀리스트, 지포어 등 명품을 구입해 본인이 농협 관련 주요 행사 등에 착용했고, 고가의 가전제품(에어컨, 벽걸이TV, 린나이 가스레인지, 공기청정기 필터 등)과 소파 등은 정 조합장이 거주하는 전셋집에서 사용했다는 의혹이 나온다.
한국양계농협의 한 관계자는 "정성진 조합장은 항상 몽블랑 벨트와 에르메스 벨트를 번갈아가며 착용하고 출근하고, 페라가모(신발과 넥타이)는 주로 정성진 조합장과 부인이 착용하고 행사에 참석했다"라며 "정성진 조합장은 구찌 신발을 즐겨 착용하고, 듀퐁과 레노마, 닥스 와이셔츠를 입고 출근한다"라고 전했다.
특히 단 한 번의 구입 이력을 남긴 에르메스(넥타이)의 경우 농협중앙회 고위임원에게 전달됐다는 의혹이 제기됐다. 한국양계농협은 지난 2024년 1월 30일 신세계백화점 강남점의 에르메스 매장에서 76만 원짜리 넥타이를 구입했는데 이것이 '농협중앙회 고위임원'에게 전달됐다는 의혹이다. 한국양계농협의 한 인사는 "박아무개 과장 등이 본점 카니발 차량을 타고 에르메스 넥타이를 구입한 후 해당 쇼핑백을 자랑하며 조합장실로 들어가는 모습을 다수가 봤다"라며 "특히 박 과장이 '(농협중앙회 고위임원인) K에게 주는 선물이라 이틀 연속 출장을 가 어렵게 구입한 상품'이라고 자랑했다"라고 주장했다. 하지만 한국양계농협의 고위임원은 "아니다"라며 "왜 그런 쓸데없는 소리를 하나?"라고 부인했다.
구입한 일부 품목들이 사용됐다는 의혹을 받는 정 조합장의 전셋집 임차 지원금은 조합 이사회의 의결을 거쳐 지원된다. 그는 지난 2023년 조합장에 당선된 이후 서울 강동구 둔촌동 푸르지오아파트에서 전세로 거주해오다 최근 서울 송파구 잠실쪽으로 전셋집을 옮긴 것으로 알려졌다. 한국양계농협의 다른 관계자는 "이사회에서는 조합장의 전셋집 임차지원금만 의결해서 지원해주고 있다"라며 "그런데 개인이 부담해야 할 매월 인터넷이용료, 관리비, 가스요금, 수도요금 등도 조합에서 지원해주고 있고, 심지어 가전제품과 소파까지 사준 것은 위법 아니냐고 금융감독원에서 조사했다"라고 말했다.
또한 두 번째로 많은 구입금액을 기록한 명품 골프웨어(제이린드버그, 마크 앤 로나, 지포어 등)의 경우 정성진 조합장 본인뿐만 아니라 한국양계농협 이사회 이사와 감사, 본점 관리상무나 신용상무 등 주요보직 임원 등에게도 전달됐다는 의혹이 제기되고 있다. 이와 함께 페라가모 신발, 일부 골프웨어와 닥스 여성의류, 투미 등 고가의 여행용 가방, 캠퍼와 아이더 등 고가의 신발, 알리페즈에서 구입한 반상기, 스팀다리미 등을 사용한 이로는 정성진 조합장의 부인이 의심받고 있다. 심지어 구입목록에 오른 '아가방'의 아기의류는 정 조합장 며느리에게 전달된 손자 출산 물품으로 추정된다.
양계농협 측 "조합장 등이 사용한 적 없어... 50만 원짜리 명품도 있나?"
이에 대해 정성진 조합장은 5일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "임원들 생일이 되면 하나씩 챙겨주는 등 관례적으로 해오던 것이고, 확실히는 모르겠다"라며 "제가 개인적으로 사용한 것은 없다"라고 의혹을 부인했다. 기자가 '사모님도 사용했다는 얘기가 있다'라고 하자 그는 "그런 적 없으니까 그런 얘기하면 안된다, 남의 얘기만 들으면 큰일 난다"라며 "감사도 받고, 수사도 받고 있으니 수사결과가 나오면 알게 되지 않겠나?"라고 반박했다.
박아무개 상임이사도 같은 날 전화통화에서 "(조합장 등) 특정인을 위한 구입은 아니고, 필요해서 예산 범위 내에서 업무추진비로 여러 가지를 샀다"라며 "조합장과 배우자 등이 사용했다는 것은 사실무근이다"라고 일축했다. 이어 "단순하게 100만 원 이상이면 명품이라고 하는데 (조합에서 구입한 명품 등은) 브랜드가 명품이지 실제 가격은 50만 원 이내다"라며 "50만 원짜리 명품이 어디 있겠나?"라고 억울함을 토로했다.
특히 독일 도자기 브랜드 빌레로이 앤 보흐 찻잔 세트를 여러 차례 구입한 것에 대해서는 "거래처나 (조합에) 내방하는 손님들한테 관례상 드리는 영업용이다"라며 "비싼 고가품이 아니다, 비싼 게 17만 원 정도로 20만 원 이내 가격이어서 크게 고가품이나 명품은 아니다"라고 해명했다.
법인카드 사용의 핵심 실무자 중 한 명인 박아무개 과장은 "공식적으로 드릴 얘기가 없다"라고만 말했다.
정성진 조합장은 누구? 30여 년 양계농협에서 근무
경북 청송 출신인 정성진 조합장은 대구대 행정학과를 졸업하고 지난 1983년 축협에 입사한 후 양계농협에서 오랫동안 근무했다. 한국양계농협 영남본부 대경지점장과 기획·관리·경제상무, 상임이사 직무대행 등을 거쳐 현재까지 두 차례(2019년~2020년, 2023년~현재) 조합장을 맡고 있다. 지난 2019년 당선됐지만 양계장 동업자와의 소송 문제로 11개월만 직무를 수행했고, 지난 2023년에는 단독 출마해 무투표 당선됐다. 한국농촌경제연구원 중앙자문위원과 농촌진흥청 국립축산과학원 현장 명예연구지도관, 한국가금학회 이사, 월간 <폴트리> 편집위원으로도 활동했다. 농협대학에서 전문경영인과정과 노사관계전문과정, 마케팅리더과정을 수료했다.
양계품목 전문 농협인 한국양계농협은 지난 2003년 11월 서울경기양계와 광주전남양계, 대구경북양계가 합병해 '한국양계축산업협동조합'을 설립했다. 현재 수도권과 동남권, 서남권 지역에 HACCP(위해요소중점관리기준) 인증을 받은 계란유통센터 4개소, 공판장 1개소, 축산물판매장 2개, 전국에 신용사업장 12개소를 운영하고 있다.
지난 2023년 10월 상호금융자산 3조 원, 2024년 3월 상호금융예수금 1조 7000억 원을 달성했다. 농협중앙회의 종합업적 평가에서 2011년도와 2021년도, 2022년도 우수조합, 2023년도와 2024년도 최우수조합, 2025년도 우수조합에 선정됐고, 2024년에는 '총화상'을 수상했다. 농협 총화상은 농협중앙회에서 전국 농축협 중 우수 농축협에 수여하는 최고 권위의 상이다.
